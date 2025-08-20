پزشکیان در دیدار روسای مجالس بلاروس:
سفر به بلاروس آغازی برای راهی طولانی بین دو کشور است
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان بعد از امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد 1404 در آخرین بخش از برنامههای سفر به بلاروس، در دیدار خانم «ناتالیا کاچانووا» رئیس مجلس شورای مجمع ملی جمهوری بلاروس، آقای «ایگور سرگینکو» رئیس مجلس نمایندگان مجمع ملی جمهوری بلاروس و تعدادی دیگر از نمایندگان این کشور، ضمن ابراز خرسندی از سفر به بلاروس و دیدار با ایشان، از مواضع این کشور در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه «ایران هیچگاه به هیچ کشوری حمله نکرده و قصد حمله نیز نداشته و ندارد»، افزود: رژیم صهیونیستی با هماهنگی و پشتیبانی همه جانبه آمریکا و برخلاف همه قواعد و حقوق بینالمللی به ایران حمله کرد و در حالی که حمله به تاسیسات هستهای صلحآمیز حتی در زمان جنگ نیز ممنوع است، تاسیسات هستهای ایران را مورد تجاوز قرار داد. همچنین رژیم صهیونیستی سرزمینی را که ۷۰ سال قبل اشغال و مردم آن را آواره کرده، مورد هجوم وحشیانه قرار داده و فقط در کمتر از ۲ سال گذشته بیش از ۶۰ هزار انسان بیگناه را کشته و امروز نیز راه آب و غذا و دارو را به روی مردم بسته و جهان مدعی دفاع از حقوق بشر نیز به نظاره این جنایت و کشته شدن زنان و کودکان از گرسنگی و فقدان رسیدگیهای پزشکی نشسته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه «کشورهای زیادهخواه مدعی تمدن، دفاع از دمکراسی، آزادی و حقوق بشر هستند، اما این دروغی بیش نیست»، از دیدگاههای مطرح شده در این نشست از سوی رئیس و نمایندگان مجالس بلاروس درباره صلحطلب بودن جمهوری اسلامی ایران نیز قدردانی کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه «باور دارم این سفر آغازی برای راهی طولانی بین دو کشور است»، گفت: مجالس خیلی میتوانند در تسهیل و پیشبرد اهداف دولتها موثر و یاریگر باشند. مجالس در کشورها و حتی در تسهیل پیشبرد روابط بینالمللی دولتها بسیار راهگشا هستند، لذا ما در داخل کشور تلاش میکنیم با زبان و نگاه مشترک با نمایندگان مجلس درباره اهداف کلان کشور کارها را به پیش ببریم.
وی همچنین با اشاره به نقشه راه ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ میان دو کشور، با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای اجرای کامل و تحقق همه اهداف این سند، خاطرنشان کرد: امیدوارم تجربیات حاصل از این سند، به تدوین سند جامع و راهبردی بلندمدت همکاریهای فیمابین کمک کند. باور دارم که با توجه به عزم و اراده موجود نزد مقامات دو کشور میتوانیم برنامهای واقع جامع درباره اهداف توسعهای کلان و بلندمدت میان ایران و بلاروس تهیه و اجرایی کنیم.
وی با بیان اینکه «ایران همچنین برای پیگیری توافقات و همکاریهای دو کشور در عرصه مجامع منطقهای و بینالمللی چون اوراسیا، بریکس و شانگهای، عزم و اراده جدی دارد»، اظهار داشت: باور مشترک ایران و بلاروس این است که یکجانبهگرایی امکان تداوم ندارد و کشورهایی مثل ایران و بلاروس میتوانند در بستر چندجانبهگرایی برای تامین منافع متقابل تلاش کنند.
در این دیدار رئیس مجلس شورای مجمع ملی جمهوری بلاروس نیز ضمن ابراز خرسندی از سفر دکتر پزشکیان به بلاروس با بیان اینکه این سفر فصل جدیدی در روابط فیمابین خواهد گشود، تصریح کرد: ایران و بلاروس در بسیاری عرصهها مواضع، نگاه و رویکردهای مشابه دارند و استقلالطلبی، مخالفت با سلطهطلبی و صلحطلبی اساس سیاست خارجی و تعاملات بینالمللی دو کشور را تشکیل میدهد.
«ناتالیا کاچانووا» ضمن محکومیت دوباره تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان افزود: ما در بلاروس اخبار حمله به ایران را با ناراحتی دنبال و حمله به تاسیسات صلحآمیز هستهای ایران را برخلاف تمام قوانین و مقررات بینالمللی میدانیم. متجاوزین به ایران، تلاش کردند ایران را بشکنند، اما شما نشان دادید که ایران قدرتمند است و آنها توان چنین کاری را ندارند، چنانکه تلاش آنها برای انقلاب در بلاروس نیز با شکست مواجه شد.
وی همچنین با اشاره به حمایت کشورش از حقوق مردم مظلوم فلسطین، بر موضع بلاروس در حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطینی تاکید کرد.
رئیس مجلس شورای مجمع ملی جمهوری بلاروس همچنین از روند روابط و همکاریهای پارلمانی میان دو کشور ابراز خرسندی و آن را رو به رشد توصیف کرد.
«ایگور سرگینکو» رئیس مجلس نمایندگان مجمع ملی جمهوری بلاروس نیز در این دیدار، کشورش را دوست خوب و شریک قابل اعتماد ایران خواند و گفت: باور دارم که این سفر به یک نقطه عطف در روابط دو کشور است. ما نیز در نهادهای قانونگذاری دو کشور با تکیه بر روابط دوستانه و سازنده موجود، تلاش خواهیم کرد به توسعه بیش از پیش همکاریهای فیمابین و نیز تدوین نقشه راه جامع همکاریهای بلندمدت دو کشور کمک کنیم.