به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، در دومین دوره آموزشی «مدیریت راهبردی شهرستان» که با حضور بیش از ۱۲۰ فرماندار تشکیل شد، علی زینی‌وند با اشاره به نقش راهبردی فرمانداران در اداره شهرهای کشور تاکید کرد: با توجه به تحولات اخیر، فرمانداران باید تعامل بیشتر و ارتباط مستحکم‌تری با مردم داشته باشند؛ به خصوص باید از هرگونه منازعه و دو قطبی‌سازی که خواسته دشمنان نظام است پرهیز کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور، با تاکید بر اینکه مسئول سیاسی یک شهر یا استان نباید یکی از طرفین منازعات سیاسی باشد افزود: خوشبختانه پیش از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، دولت چهاردهم سیاست وفاق را در دستور کار خویش قرار داده و این رویکرد را در عرصه اجرا و عمل نیز به منصه ظهور رسانده بود؛ سعه صدر و پیمودن مسیر وفاق، سیاست وزیر کشور و رئیس محترم جمهور است و باید نصب‌العین مسئولان سیاسی شهر و استان باشد.

زینی‌وند گفت: هیچ تباین و تضادی بین تعامل با گروه ها، طیف های سیاسی رقیب و نمایندگان محترم مجلس، پیگیری سیاست‌های دولت و حفظ سرمایه اجتماعی نظام وجود ندارد.

معاون وزیر کشور مردم را نقطه قوت نظام دانست و گفت: مبنای گفتگو تمرکز بر حداقل مشترکات است و این رویکرد باید گسترش یابد؛ باید به جای تمرکز بر نقاط افتراق، به وجوه اشتراک طرفین منازعه توجه کنیم.

علی زینی‌وند گفت: نیازی نیست که فرماندار در همه حوزه ها متخصص باشد؛ اما باید دارای توانایی راهبری باشد و به مفاهیم کلی گفتمان موضوعات خاصی که در شوراهای مختلف شهرستان مطرح می‌شود مسلط باشد.

ارزیابی در یک سالگی هر انتصاب از موضوعات دیگری بود که مورد تاکید زینی‌وند قرار گرفت. وی افزود: استانداران و فرمانداران یک سال پس از انتصاب مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت؛ بخشی از این ارزیابی از روز مصاحبه با فرمانداران آغاز شده است؛ ارزیابی باعث افزایش انگیزه کار می شود و این موضوع به جد در حال پیگیری است.

در بخش دیگر این جلسه، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مراحل مختلف حکمرانی گفت: مردم باید در تمام مراحل حکمرانی اعم از سیاستگذاری، تصمیم گیری، راهبری، اجرایی سازی و نظارت، حضور موثر داشته باشند.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی اظهار کرد: دال مرکزی پیروزی در جنگ ۱۲ روزه مردم بودند.

خسروپناه گفت: همانگونه که مردم را هنگام اخذ رای در انتخابات قبول داریم باید آنها را در سیاست گذاری و بقیه مراحل حکمرانی نیز قبول داشته باشیم؛ اگر با فعالان هر حوزه تعامل مناسب برقرار کنیم می توانیم بخش مهمی از مطالبات ذینفعان هر حوزه را استخراج و در مصوبات اجرایی لحاظ کنیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن اشاره به جایگاه رویکرد محله محوری نزد رئیس جمهور، از فرمانداران خواست تا شورای عالی انقلاب فرهنگی را در تدوین الگوی ملی محله محوری در حوزه های آموزش، بهداشت، درمان و ... همراهی کنند.

در ابتدای این جلسه، اکبر ولی زاده مشاور وزیر و رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور با اشاره به سرعت تحولات و رشد دانش در جهان گفت: شرایط محیطی در جهان به سرعت در حال تغییر است و متناسب با آن، ما نیز باید خود را با آموزش مداوم تغییر دهیم؛ فرمانداران و مدیران محلی به عنوان پیشانی دیپلماسی داخلی در مدیریت بحران، ایجاد اعتماد و انسجام اجتماعی باید مجهز به جدیدترین شیوه های حل چالش ها باشند و این از طریق آموزش مداوم میسر می شود.

وی نقش فرمانداران و مدیران محلی در حل چالش ها را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: امروزه بسیاری از چالش ها همچون چالش های زیست محیطی، کمبود آب و یا حاشیه نشینی ظاهرا محلی هستند در حالی که ابعاد ملی دارند؛ از این رو شیوه های مقابله با این چالش ها نیز باید متناسب با فضا و قابلیت های جید تغییر یابد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور انسجام و اتحاد مردم را از سرمایه های اصلی نظام دانست و افزود: فرمانداران با تلاش و پشتکار، ارتباط با مردم، ارتقاء سواد رسانه ای و مدیریت هوشمند باید در حفظ این سرمایه بکوشند.

