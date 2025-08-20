سخنگوی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ خبر داد؛
آغاز رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش از فردا
سخنگوی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ گفت: مرحله عملیاتی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش از فردا با رمز «یا محمد رسول الله(ص)» آغاز می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار دوم عباس حسنی، سخنگوی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اعلام خبر آغاز این رزمایش از فردا، اظهار کرد: مرحله عملیاتی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش، با حضور یگانهای شناور سطحی و زیر سطحی، یگانهای پروازی، سایتهای موشکی ساحل به دریا، سایتهای موشکی دریا پایه و یگانهای جنگالی به مدت 2 روز در محدوده شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: در این رزمایش با توجه به تجربیات به دست آمده در سنوات گذشته و دستور العمل ابلاغی پرتابهای موشکی، تمرینات جنگالی و تمرینات پهبادی اجرا میشود.
سخنگوی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش درباره موشکهای مورد استفاده در این رزمایش نیز بیان کرد: در این رزمایش قرار است از طیف گسترده موشکهای کروز نقطه زن با بردهای کوتاه، بلند و میان برد برای اصابت و انهدام اهداف شناور سطحی استفاده شود.
امیر دریادار دوم حسنی در خاتمه، ارتقای توان رزم، امیدآفرینی در دل ملت شریف ایران، ارتقاء توانایی طرحریزی، هدایت و کنترل صحنه عملیات و ایجاد بازدارندگی با تکیه بر توان متخصصان داخلی را از اهدف اجرای این رزمایش برشمرد.