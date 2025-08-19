رئیس جمهور افزود: اگر ما بدون آن گفت‌وگوها و مباحث به اینجا می‌آمدیم، شاید همه نتایجی که انتظار داشتیم حاصل نمی‌شد، اما اکنون با خرسندی و خوشحالی می‌گویم که در همه زمینه‌های مورد گفت‌وگو با طرف ارمنی، توافقات راهگشا و موثری حاصل شده و بستر برای فعالیت تاجران، سرمایه‌گذاران، صنعت‌گران و دیگر فعالان اقتصادی کاملا مهیاست.

پزشکیان با اشاره به هدف‌گذاری 1 میلیارد دلاری انجام شده برای تبادلات تجاری دو طرف و نیز 3 میلیارد دلاری در گام بعدی، تصریح کرد: اگر ما اندکی بلندنظرانه‌تر بیاندیشیم، ظرفیت‌های دو کشور از جمله شاهراه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دو کشور را کاملا به یکدیگر متصل کنیم و سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی فیمابین طبق پیش‌بینی‌ها و توافقات به پیش برود، رسیدن به عدد 3 میلیارد در تبادلات تجاری و حتی فراتر از آن رسیدن به سطح تجارت 30 میلیارد دلاری دور از دسترس نخواهد بود.

رئیس جمهور گفت: سران دو کشور گام اول رسیدن به این اهداف بلندنظرانه را برداشته‌اند و حالا نوبت شما فعالان اقتصادی است تا از بستر فراهم شده به بهترین شکل بهره بگیرید. اگر برای خود و کشورتان اهداف بزرگ تعریف کنید، به آن دست خواهید یافت و اگر اهداف‌تان کوچک باشند، لاجرم به همان اهداف دست خواهید یافت؛ باور دارم که انسان به همان چیزی دست می‌یابد که آن را می‌بیند و به آن می‌اندیشد.

پزشکیان در ادامه با اشاره به جایگاه جهانی مهم کشورمان به عنوان یک 4 راه ژئوپلتیک خاطرنشان کرد: ارمنستان نیز در مسیر مهم ارتباط و اتصال با کشورهای منطقه است و هم‌افزا شدن این ظرفیت‌ها بسیار راهگشا خواهد بود. امیدوارم با تعامل و همدلی که امروز میان دو کشور وجود دارد بتوانیم به گسترش بیش از پیش روابط در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و سیاسی کمک کنیم.

رئیس جمهور تاکید کرد: این همدلی و تعامل میان دو کشور می‌تواند هر مانعی را از مسیر گسترش تعاملات برطرف کند و امیدوارم اجازه ندهیم دیگران این همدلی را مخدوش کنند. ما همسایگان یکی دو روزه نیستیم، بلکه یک عمر با یکدیگر همسایه بوده و ریشه در یک تاریخ، فرهنگ و تمدن مشترک داریم. رابطه ما باید با روابط دیگر کشورها با یکدیگر متفاوت باشد و امیدوارم آنچه امروز در رایزنی‌ها با مقامات ارمنستان حاصل شد به تحقق این هدف کمک کند.