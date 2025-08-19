پزشکیان در نشست مشترک فعالان اقتصادی ایران و ارمنستان:
در همه زمینههای مورد گفتوگو با ارمنستان توافقات راهگشا و موثری حاصل شد
رئیس جمهور گفت: با خرسندی و خوشحالی میگویم که در همه زمینههای مورد گفتوگو با طرف ارمنی، توافقات راهگشا و موثری حاصل شده و بستر برای فعالیت تاجران، سرمایهگذاران، صنعتگران و دیگر فعالان اقتصادی کاملا مهیاست.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در ادامه برنامههای سفر به ارمنستان، در نشست مشترک فعالان اقتصادی دو کشور که بعد از ظهر امروز سهشنبه 28 مرداد برگزار شد، ضمن قدردانی از مهماننوازی گرم برادران ارمنی و نیز پوزش بابت تاخیر برای حضور در این نشست، اظهار داشت: دلیل این تاخیر آن بود که گفتوگوهای ما با نخست وزیر ارمنستان از زمان پیشبینی شده بیشتر طول کشید و البته دلیل این طولانی شدن نیز آن بود که به دنبال رفع موانع و مشکلات تسهیل فعالیت شما فعالان اقتصادی بودیم.
رئیس جمهور افزود: اگر ما بدون آن گفتوگوها و مباحث به اینجا میآمدیم، شاید همه نتایجی که انتظار داشتیم حاصل نمیشد، اما اکنون با خرسندی و خوشحالی میگویم که در همه زمینههای مورد گفتوگو با طرف ارمنی، توافقات راهگشا و موثری حاصل شده و بستر برای فعالیت تاجران، سرمایهگذاران، صنعتگران و دیگر فعالان اقتصادی کاملا مهیاست.
پزشکیان با اشاره به هدفگذاری 1 میلیارد دلاری انجام شده برای تبادلات تجاری دو طرف و نیز 3 میلیارد دلاری در گام بعدی، تصریح کرد: اگر ما اندکی بلندنظرانهتر بیاندیشیم، ظرفیتهای دو کشور از جمله شاهراههای منطقهای و بینالمللی دو کشور را کاملا به یکدیگر متصل کنیم و سرمایهگذاریها و فعالیتهای اقتصادی فیمابین طبق پیشبینیها و توافقات به پیش برود، رسیدن به عدد 3 میلیارد در تبادلات تجاری و حتی فراتر از آن رسیدن به سطح تجارت 30 میلیارد دلاری دور از دسترس نخواهد بود.
رئیس جمهور گفت: سران دو کشور گام اول رسیدن به این اهداف بلندنظرانه را برداشتهاند و حالا نوبت شما فعالان اقتصادی است تا از بستر فراهم شده به بهترین شکل بهره بگیرید. اگر برای خود و کشورتان اهداف بزرگ تعریف کنید، به آن دست خواهید یافت و اگر اهدافتان کوچک باشند، لاجرم به همان اهداف دست خواهید یافت؛ باور دارم که انسان به همان چیزی دست مییابد که آن را میبیند و به آن میاندیشد.
پزشکیان در ادامه با اشاره به جایگاه جهانی مهم کشورمان به عنوان یک 4 راه ژئوپلتیک خاطرنشان کرد: ارمنستان نیز در مسیر مهم ارتباط و اتصال با کشورهای منطقه است و همافزا شدن این ظرفیتها بسیار راهگشا خواهد بود. امیدوارم با تعامل و همدلی که امروز میان دو کشور وجود دارد بتوانیم به گسترش بیش از پیش روابط در عرصههای اقتصادی، تجاری، فرهنگی و سیاسی کمک کنیم.
رئیس جمهور تاکید کرد: این همدلی و تعامل میان دو کشور میتواند هر مانعی را از مسیر گسترش تعاملات برطرف کند و امیدوارم اجازه ندهیم دیگران این همدلی را مخدوش کنند. ما همسایگان یکی دو روزه نیستیم، بلکه یک عمر با یکدیگر همسایه بوده و ریشه در یک تاریخ، فرهنگ و تمدن مشترک داریم. رابطه ما باید با روابط دیگر کشورها با یکدیگر متفاوت باشد و امیدوارم آنچه امروز در رایزنیها با مقامات ارمنستان حاصل شد به تحقق این هدف کمک کند.