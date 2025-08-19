دیدار عراقچی با همتای ارمنستانی در حاشیه سفر رئیس جمهور به این کشور
وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان در حاشیه سفر رئیس جمهور پزشکیان به ایروان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش ایلنا، در حاشیه سفر رسمی پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به ارمنستان، سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان با آرارات میرزویان وزیر خارجه ارمنستان دیدار و گفتگو کرد.
دو وزیر با اشاره به روابط تاریخی و راهبردی دو کشور، بر اهمیت تدوین سند جامع مشارکت راهبردی دو کشور و گسترش تعاملات در حوزههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تأکید کردند.
طرفین در این دیدار ضمن تبادل نظر درباره موضوعات منطقهای و بینالمللی، بر اهمیت تقویت همکاریهای مشترک در حوزههای حمل و نقل، تجارت و روابط فرهنگی تأکید کردند.