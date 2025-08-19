خبرگزاری کار ایران
باور ایران حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان و تداوم روابط صمیمانه است

رئیس جمهور گفت:باور دولت جمهوری اسلامی ایران حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان و تداوم روابط صمیمانه میان دو کشور است

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

در نشست با نخست‌وزیر ارمنستان تاکید کردم باور دولت جمهوری اسلامی ایران حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان و تداوم روابط صمیمانه میان دو کشور است و نگرانی‌های ما در ارتباط با حضور نیروهای ثالث در نزدیکی مرزهای مشترک باید به طور کامل برطرف شود.

 

