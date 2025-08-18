احتمال وقوع جنگ تازه وجود دارد

به گزارش ایلنا، سرلشکر رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا، در سخنانی با اشاره به افزایش احتمال وقوع جنگ جدید، تصریح کرد: ترجیح می‌دهم بگویم ممکن است جنگی جدید در پیش باشد و شاید پس از آن، دیگر جنگی روی ندهد.

وی با اشاره به رویکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: آمریکا و رژیم صیهونیستی بر این باورند که صلح باید از مسیر قدرت ساخته شود بنابراین ایران نیز باید خود را به سطح بالایی از قدرت برساند.

سرلشکر صفوی با تأکید بر نگاه نظامیان به بدترین سناریوها افزود: ما نظامیان سناریوها را طراحی کرده و بدترین احتمالات را در نظر می‌گیریم و برای آن نیز برنامه‌ریزی و آمادگی لازم را داریم.

وی با بیان اینکه شرایط کنونی به معنای آتش‌بس نیست، تصریح کرد: اکنون در مرحله جنگ قرار داریم و این وضعیت ممکن است در هر لحظه فرو پاشد. نه دستورالعملی و نه توافق‌نامه‌ای میان ما و رژیم صهیونیستی یا آمریکا وجود دارد.

سرلشکر صفوی بر ضرورت تقویت توانمندی‌های ایران تأکید کرد و گفت: باید منظومه و راهبردهای را در حوزه‌های مختلف از جمله حمله، دیپلماسی، رسانه، فضای سایبری، قدرت موشکی و پهپادی ارتقا دهیم.

وی تصریح کرد: ما نظامیان به این باور رسیده‌ایم که هرکس خواهان صلح است باید برای جنگ آماده شود و بهترین شیوه دفاع، حمله است.