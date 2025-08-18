خبرگزاری کار ایران
استاندار تهران:

تعطیلی ادارات دولتی به جز دستگاه های امدادی و خدمات رسان در استان تهران در روز شنبه

تعطیلی ادارات دولتی به جز دستگاه های امدادی و خدمات رسان در استان تهران در روز شنبه
استاندار تهران گفت: به منظور مدیریت مصرف انرژی در پیک بار شبکه و بر اساس تصمیم کارگروه بهینه‌سازی انرژی استان، کلیه ادارات و نهادهای دولتی به جز واحدهای امدادی، درمانی، انتظامی و شعب کشیک بانک‌ها روز شنبه اول شهریور تعطیل خواهند بود.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران ، محمد صادق معتمدیان با اشاره به ضرورت کاهش مصرف انرژی و بر اساس تصمیم کارگروه بهینه‌سازی انرژی استان، از تعطیلی کلیه ادارات و نهادهای دولتی به جز واحدهای امدادی، درمانی، انتظامی و شعب کشیک بانک‌ها برای روز شنبه اول شهریورماه ۱۴۰۴ خبر داد‌.

استاندار تهران تاکید کرد: تمامی دستگاه‌های ملی و استانی موظف به خاموش کردن سیستم‌های سرمایشی و محدود کردن مصارف اداری غیرضروری هستند.

وی از شهروندان نیز خواست در مصرف برق و آب نهایت صرفه‌جویی را داشته باشند تا پایداری شبکه‌های توزیع انرژی و آب تضمین شود.

