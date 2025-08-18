خبرگزاری کار ایران
احراز توبه تتلو توسط دادگاه کیفری

وکیل امیرحسین مقصودلو درباره احراز توبه تتلو از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران توضیحاتی ارائه کرد.

عاطفه حاذق، وکیل امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو درباره احراز توبه تتلو گفت: ما درخواست توبه داده بودیم که این درخواست توسط سرپرست دادسرای رسانه، یعنی معاون دادستان، احراز شده است. ایشان پرونده را به شعبه شش کیفری یک استان تهران فرستاده‌اند.

وی ادامه داد: این شعبه همان شعبه ای است که حکم اعدام را صادر کرده بود خداراشکر این شعبه نیز توبه آقای مقصودلو را احراز کرده و پذیرفته است. حالا پرونده به ریاست قوه فرستاده می‌شود و ان‌شاءالله ریاست قوه هم تایید نهایی را خواهد داد و بعد به امضای رهبری می‌رسد.

