لایحه سند الحاقی اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بینالمللی جادهای بین دولت ایران و بلاروس تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان از تایید "لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بینالمللی جادهای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس" خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
"لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بینالمللی جادهای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس" پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.