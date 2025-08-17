به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

"لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس" پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

