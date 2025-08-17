خبرگزاری کار ایران
در نامه‌ای به رئیس‌جمهور

قالیباف قانون اصلاح موافقتنامه حمل‌ونقل جاده‌ای بین ایران و بلاروس را ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی قانون سند الحاقی اصلاح موافقتنامه حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور، مطابق با اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس» را ابلاغ کرد.

در مقدمه قانون پروتکل اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس برای توسعه بیشتر مناسبات در حوزه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین و از طریق قلمروهای خود و به کشورهای ثالث و بالعکس در خصوص مواردی ابلاغ کردند.

متن کامل این قانون را اینجا بخوانید.

 

انتهای پیام/
