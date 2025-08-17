خبرگزاری کار ایران
امیدواریم دولت ارمنستان نگرانی‌های ایران را برطرف کند

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در دیدار معاون وزیر خارجه ارمنستان ضمن مخالفت با حضور آمریکا در ارمنستان گفت: ما امیدواریم دولت ارمنستان نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران را برطرف سازد.

به گزارش ایلنا، سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در دیدار با معاون وزیر خارجه ارمنستان با اشاره به سند پاراف شده اخیر، ضمن تاکید بر ضرورت احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و عدم تغییر مرزهای ارمنستان و آذربایجان و برقراری صلح و ثبات در منطقه قفقاز، مخالفت خود را با حضور آمریکا در ارمنستان در قالب یک شرکت سرمایه‌گذار و اداره‌کننده مسیر ارتباطی بین دو کشور که می‌تواند زمینه‌ساز دخالت‌های بیشتر آمریکا در منطقه باشد، اعلام کرد و گفت ما امیدواریم دولت ارمنستان نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران را برطرف سازد.

واهان گوستانیان، معاون وزیر امور خارجه ارمنستان نیز در این ملاقات با قدردانی از حمایت همیشگی جمهوری اسلامی ایران از ایروان و تاکید بر در نظر داشتن ملاحظات و خطوط قرمز ایران در روابط خارجی خود، ابراز امیدواری کرد در سفر آتی رئیس جمهوری اسلامی ایران به ارمنستان و انعقاد تفاهم‌نامه‌های جدید، مسیر همکاری دو کشور بیش از پیش هموار شود.

 

