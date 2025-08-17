خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه خانه کارگر در سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی

بیانیه خانه کارگر در سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی
کد خبر : 1674549
لینک کوتاه کپی شد.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی نوشت: بی‌تردید نقش ارزشمند این عزیزان در پاسداشت استقلال، عزت و امنیت ایران اسلامی، همواره در حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران زنده و ماندگار خواهد بود.

به گزارش ایلنا، بیانیه خانه کارگر به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

 

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان عزیز به میهن اسلامی، این روز را فرصتی مغتنم برای تجلیل از مجاهدت‌ها، ایثار و رشادت‌های رزمندگان ایران اسلامی می‌داند. آزادگان سرافراز، با صبر و استقامت مثال‌زدنی خود، برگ زرینی در تاریخ افتخارآمیز ملت ایران رقم زدند و الگویی جاودان از ایمان، مقاومت و عشق به میهن بر جای گذاشتند.

بی‌تردید نقش ارزشمند این عزیزان در پاسداشت استقلال، عزت و امنیت ایران اسلامی، همواره در حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران زنده و ماندگار خواهد بود. همچنین باید از خانواده‌های صبور و شکیبایی که سال‌ها بار رنج دوری را به جان خریدند و با استقامت خود پشتیبان آزادگان بودند، با احترام یاد کرد.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران ضمن ادای احترام به مقام شامخ آزادگان سرافراز و خانواده‌های معزز آنان، آرزوی سلامتی، عزت و سربلندی روزافزون برای این قهرمانان جاویدان دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور