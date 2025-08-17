بیانیه خانه کارگر در سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی

به گزارش ایلنا، بیانیه خانه کارگر به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان عزیز به میهن اسلامی، این روز را فرصتی مغتنم برای تجلیل از مجاهدت‌ها، ایثار و رشادت‌های رزمندگان ایران اسلامی می‌داند. آزادگان سرافراز، با صبر و استقامت مثال‌زدنی خود، برگ زرینی در تاریخ افتخارآمیز ملت ایران رقم زدند و الگویی جاودان از ایمان، مقاومت و عشق به میهن بر جای گذاشتند.

بی‌تردید نقش ارزشمند این عزیزان در پاسداشت استقلال، عزت و امنیت ایران اسلامی، همواره در حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران زنده و ماندگار خواهد بود. همچنین باید از خانواده‌های صبور و شکیبایی که سال‌ها بار رنج دوری را به جان خریدند و با استقامت خود پشتیبان آزادگان بودند، با احترام یاد کرد.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران ضمن ادای احترام به مقام شامخ آزادگان سرافراز و خانواده‌های معزز آنان، آرزوی سلامتی، عزت و سربلندی روزافزون برای این قهرمانان جاویدان دارد.

