بیانیه خانه کارگر در سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی
به گزارش ایلنا، بیانیه خانه کارگر به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان عزیز به میهن اسلامی، این روز را فرصتی مغتنم برای تجلیل از مجاهدتها، ایثار و رشادتهای رزمندگان ایران اسلامی میداند. آزادگان سرافراز، با صبر و استقامت مثالزدنی خود، برگ زرینی در تاریخ افتخارآمیز ملت ایران رقم زدند و الگویی جاودان از ایمان، مقاومت و عشق به میهن بر جای گذاشتند.
بیتردید نقش ارزشمند این عزیزان در پاسداشت استقلال، عزت و امنیت ایران اسلامی، همواره در حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران زنده و ماندگار خواهد بود. همچنین باید از خانوادههای صبور و شکیبایی که سالها بار رنج دوری را به جان خریدند و با استقامت خود پشتیبان آزادگان بودند، با احترام یاد کرد.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران ضمن ادای احترام به مقام شامخ آزادگان سرافراز و خانوادههای معزز آنان، آرزوی سلامتی، عزت و سربلندی روزافزون برای این قهرمانان جاویدان دارد.