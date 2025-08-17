خبرگزاری کار ایران
بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان:

راه مقاومت و ایستادگی تا آخر ادامه خواهد داشت

ارتش جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای، سالروز بازگشت آزادگان به ایران اسلامی در سال 1369 را گرامی داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان، شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ»

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از صبر و نماز یاری بجویید، همانا خدا با صبرکنندگان است – آیه 153 سوره بقره

بیست و ششم مرداد ماه، یادآور بازگشت غرورآفرین آزادگان و ایثار، مقاومت و پایمردی مردان بزرگی است که با صبر و ایمان  خود، عظمت و استقامت ملت بزرگ ایران را به رخ جهانیان کشیدند.

آزادگان عزیز سال‌ها رنج و سختی را به جان خریدند تا نام و پرچم پرافتخار ایران اسلامی بر بلندای تاریخ برافراشته بماند.

سالروز بازگشت آزادگان فرصت مغتنمی است برای تقدیر و سپاس از آنانی که نام و یادشان، چون مشعلی فروزان در مسیر توسعه و پیشرفت ایران اسلامی می‌درخشد و خاطره جانفشانی‌هایشان، چراغ راه نسل‌های بعدی خواهد بود.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، به رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان ادای احترام کرده و تاکید می‌کند راه مقاومت و ایستادگی بزرگ‍مردان آزاده را تا آخر ادامه خواهد داد و بر عهد خود در فدا شدن برای ملت، مصمم و پایدار است.

