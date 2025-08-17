راه مقاومت و ایستادگی تا آخر ادامه خواهد داشت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان، شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ»

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از صبر و نماز یاری بجویید، همانا خدا با صبرکنندگان است – آیه 153 سوره بقره

بیست و ششم مرداد ماه، یادآور بازگشت غرورآفرین آزادگان و ایثار، مقاومت و پایمردی مردان بزرگی است که با صبر و ایمان خود، عظمت و استقامت ملت بزرگ ایران را به رخ جهانیان کشیدند.

آزادگان عزیز سال‌ها رنج و سختی را به جان خریدند تا نام و پرچم پرافتخار ایران اسلامی بر بلندای تاریخ برافراشته بماند.

سالروز بازگشت آزادگان فرصت مغتنمی است برای تقدیر و سپاس از آنانی که نام و یادشان، چون مشعلی فروزان در مسیر توسعه و پیشرفت ایران اسلامی می‌درخشد و خاطره جانفشانی‌هایشان، چراغ راه نسل‌های بعدی خواهد بود.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، به رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان ادای احترام کرده و تاکید می‌کند راه مقاومت و ایستادگی بزرگ‍مردان آزاده را تا آخر ادامه خواهد داد و بر عهد خود در فدا شدن برای ملت، مصمم و پایدار است.

انتهای پیام/