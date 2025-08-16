دیدار رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور با فرمانده نیروی زمینی ارتش

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور در این دیدار ضمن قدردانی از زحمات و عملکرد نیروی زمینی ارتش، اظهار کرد: وظیفه اساسی سازمان قضایی طبق قانون، صیانت از نیروهای مسلح است و ما به عنوان بخشی از قوه قضاییه که جامعه هدف آن نیروهای مسلح است، همواره حفظ و صیانت از نیروهای مسلح را با جدیت مد نظر داشته و نتیجه اقدامات صیانتی سازمان قضایی با همکاری فرماندهان موجب کاهش آمار جرایم در نیروهای مسلح شده است.

وی افزود: نیروهای مسلح برای تکمیل طرح راهبردی انسداد مرزهای شرق کشور مشغول فعالیت هستند. این طرح تاکنون پیشرفت مطلوبی داشته داشته و با استفاده از دیوارهای بتنی، زیرسازی دقیق و فنی، جاده‌های دسترسی و وسایل الکترونیکی موجب بالارفتن ضریب امنیت و استحکام مرزها می‌شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: کارکنان نیروی زمینی ارتش، در کنار قدرت نظامی، ولایتمدار و با بصیرت هستند و نظم و انضباط در ارتش همواره قابل تقدیر است.

در این دیدار، امیر جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن ارائه گزارش مبسوطی از نقش نیروی زمینی را در ۱۲ روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونی، اظهار کرد: فرماندهان نظامی با حمایت و پشتیبانی سازمان قضایی نیروهای مسلح، در میادین عملیاتی حضور یافته و ماموریت‌های محوله را با قدرت و توانمندی کامل به انجام می‌رسانند.

