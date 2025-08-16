خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیرو‌های مسلح برای تکمیل طرح انسداد مرز‌های شرقی مشغول فعالیت هستند

کد خبر : 1674370
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کل کشور گفت: طرح راهبردی انسداد مرز‌های شرق کشور تاکنون پیشرفت مطلوبی داشته داشته و با استفاده از دیوار‌های بتنی، زیرسازی دقیق و فنی، جاده‌های دسترسی و وسایل الکترونیکی موجب بالارفتن ضریب امنیت و استحکام مرز‌ها می‌شود.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کل کشور در این دیدار ضمن قدردانی از زحمات و عملکرد نیروی زمینی ارتش اظهار کرد: وظیفه اساسی سازمان قضایی طبق قانون، صیانت از نیرو‌های مسلح است و ما به عنوان بخشی از قوه قضاییه که جامعه هدف آن نیرو‌های مسلح است، همواره حفظ و صیانت از نیرو‌های مسلح را با جدیت مد نظر داشته و نتیجه اقدامات صیانتی سازمان قضایی با همکاری فرماندهان موجب کاهش آمار جرایم در نیرو‌های مسلح شده است.

وی افزود: نیرو‌های مسلح برای تکمیل طرح راهبردی انسداد مرز‌های شرق کشور مشغول فعالیت هستند. این طرح تاکنون پیشرفت مطلوبی داشته داشته و با استفاده از دیوار‌های بتنی، زیرسازی دقیق و فنی، جاده‌های دسترسی و وسایل الکترونیکی موجب بالارفتن ضریب امنیت و استحکام مرز‌ها می‌شود.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: کارکنان نیروی زمینی ارتش، در کنار قدرت نظامی، ولایتمدار و با بصیرت هستند و نظم و انضباط در ارتش همواره قابل تقدیر است.

در این دیدار، امیر جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن ارائه گزارش مبسوطی از نقش نیروی زمینی را در ۱۲ روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونی، اظهار کرد: فرماندهان نظامی با حمایت و پشتیبانی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، در میادین عملیاتی حضور یافته و ماموریت‌های محوله را با قدرت و توانمندی کامل به انجام می‌رسانند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور