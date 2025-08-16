معاونت نظارت در ارزیابی اتقان آرا برنامه محور باشد

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در جلسه شورای معاونین که صبح امروز برگزار شد؛ با گرامیداشت اربعین حسینی به حضور میلیونی عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلای معلی اشاره کرد و با ذکر روایتی مبنی بر «إِنَّ لِقَتْلِ‌ الْحُسَیْنِ حَرَارَةً فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لَا تَبْرُدُ أَبَداً»؛ به این معنا که شهادت امام حسین (ع) داغی بر دل‌های مؤمنان گذاشته که هیچ‌گاه سرد نخواهد شد» عنوان کرد: حقیقتا یکی از مصادیق تعظیم شعائر الله حضور در راهپیمایی اربعین سید و سالار شهیدان و هم قدم شدن با کاروان حسینی و جابر بن عبدالله انصاری در مسیر کربلای معلی است.

وی ادامه داد: عزاداری ماه صفر با مراسم سوگواری شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) به اتمام می‌رسد، آن حضرت در روایتی در خصوص خصلت‌های مومن می‌فرمایند: لا یَکونُ المؤمنُ مؤمنا حتّى یَکونَ فیهِ ثلاثُ خِصالٍ: سُنَّةٌ مِن رَبِّهِ، و سُنَّةٌ مِن نَبِیِّهِ، و سُنَّةٌ مِن وَلِیِّهِ، فالسُّنَّةُ مِن رَبِّهِ کِتمانُ سِرِّهِ، قالَ اللّه ُ عزّ و جلّ: «عالِمُ الغَیْبِ فلا یُظْهِرُ عَلى غَیْبِهِ أَحَدا * إلاّ مَنِ ارْتَضى مِن رسولٍ» به این معنا که مؤمن، مؤمن حقیقی و کامل نباشد مگر این که سه خصلت در او باشد: خصلتى از پروردگارش و خصلتى از پیامبرش و خصلتى از ولیّش. خصلت پروردگارش راز پوشى است. خداوند عزّوجلّ فرموده است: «داناى غیب و نهان است و هیچ کس را بر غیب خود آگاه نمى سازد، مگر پیامبرى را که پسندیده باشد».

رئیس دیوان عالی کشور ضمن گرامیداشت هفدهم مردادماه سالروز تشکیل حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به دستور رهبر معظم انقلاب از خدمات ارزنده و تلاش‌های شبانه‌روزی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه که منشأ خدمات فراوانی بوده است تقدیر و تشکر کرد و افزود: در هفته گذشته رئیس قوه قضاییه راهبرد‌های حفاظتی و صیانتی از دستگاه قضا را مطرح کرد که امیدواریم فرمایشات وی سرلوحه کار همکاران در مرکز حفاظت و اطلاعات قرار گیرد.

وی با تاکید بر همکاری هر چه بیشتر مجموعه دیوان عالی کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، صیانت از قضات و کارکنان را از اولویت‌های کاری در جهت ایجاد سلامت دستگاه قضا و جلوگیری از هرگونه فساد ضروری عنوان کرد.

حجت‌الاسلام منتظری در پایان پیرامون ماموریت‌های محوله به معاونت نظارت دیوان عالی کشور تأکید کرد: نظارت و ارزیابی اتقان آرا در محاکم سراسر کشور نیازمند تشکیل یک هسته مرکزی و برنامه ریزی جامع است و ارتقای قضات نیز باید بر همین اصول استوار و برنامه محور باشد.

