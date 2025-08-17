هاشمیطبا در گفتوگو با ایلنا:
برخی به تنها چیزی که توجه ندارند منافع مردم است
کشور در وضعیت شبه بحران به سر میبرد
سید مصطفی هاشمی طبا فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره طح مجدد موضوع عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور که از سوی برخی افراد تندرو مطرح شده است، گفت: من نمیتوانم اسم این افراد را تندرو یا کندرو بگذارم. من از مجموعه رفتارها و برخوردهای برخی از این افراد میفهمم که اینها به تنها چیزی که توجه ندارند منافع ایران و منافع مردم است.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشور در وضعیت شبه بحران به سر میبرد، آنچه که بسیار ضروری است وحدت و یکپارچگی است. همچنین برخی از این افراد تلاش میکنند تا جلوتر از رهبری حرکت کنند و نظرات خود را حتی بر نظرات رهبری غالب کنند.
هاشمیطبا عنوان کرد: این در حالی است که نظرات آنان غالباً به ضرر ملت ایران تمام شده است، از جمله همصدایی و همنوایی آنها با نتانیاهو در خصوص برجام و سیاستهای دیگر که به نوعی به ضرر کشور ما بوده است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: اگر این افراد واقعاً میگویند که پیرو ولایت و رهبری هستند، باید بدانند که رهبری بهدقت مسائل را رصد کرده و از تمامی جزئیات مطلع هستند و هر تصمیمی که به صلاح کشور باشد، اتخاذ میکنند. رئیسجمهور ما هم فردی نیست که بخواهد بهتنهایی تصمیماتی بگیرد.
هاشمی طباء تصریح کرد: به نظر من، اقدامات این افراد اگر آزاد باشند، میتواند به نابودی ایران و ملت منجر شود و به نظرم نیاز است که برخوردی شود تا با این رفتارشان منافع ملی را با خطر مواجه نکنند.
وی درباره اینکه چرا این افراد علیرغم اینکه در جایگاههای تصمیمساز و تصمیمگیر حضور دارند اما بعضا با تصمیماتی مانند انتصاب آقای لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مخالفت میکنند، گفت: خدا نکند مسئله نفوذ درباره اینها صدق کند اما حداقلش این است که از موضع شخصی این مخالفتها صورت میگیرد اما اگر بخواهند بین گروهی خودشان را وجیههالمله کنند یعنی ظاهرا میخواهند صفتی که به خودشان به عنوان هسته سخت نظام دادهاند را ثابت کنند. به هر حال، به نظر من آنچه که این افراد همواره اصرار داشتهاند و گفتهاند، خلاف منافع کشور و مردم ما است.
این فعال سیاسی درباره موضوع عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور که از سوی اینها مطرح میشود، گفت: متأسفانه، آقای رئیسجمهور به نام وفاق برخی از عناصر اینها را در کابینه قرار داده و به نظر من همینها در کابینه دارند خرابکاری میکنند و دستوراتشان را از اینها میگیرند.
وی ادامه داد: آقای رئیسجمهور میخواهد با وفاق اینها را جذب کند اما میبینید که افرادی که وابسته به اینها و در ارتباط با اینها هستند برخی اوقات بحران در کشور ایجاد میکنند. من به طور مشخص روی بعضیها نظر میدهم و آقای رئیسجمهور هم باید فکری در این زمینه کند نمیشود افرادی که در دولت هستند دستورات خود را از جای دیگری بگیرند و رئیسجمهور اینگونه بخواهد وفاق ایجاد کند.
هاشمی طباء تاکید کرد: بنابراین، علاوه بر اینکه این افراد باید به هر طریق خود را جمع و جور کنند آقای رئیسجمهور هم باید دقت بیشتری در ارتباط با این افراد و وابستگانشان داشته باشد.
این فعال سیاسی درباره طرح موضوع عدم کفایت سیاسی از سوی تندروها گفت: من دقیقا نمیدانم از نظر مقرراتی به چه صورتی است که این موضوع مطرح میشود اما موضوع جدیدی نیست و از همان زمان انتخابات هم این نظرات وجود داشته و همان موقع هم درباره آقای پزشکیان صحبتهایی داشتند. این خطی است که آنها در پیش گرفتند و همواره ادامه میدهند و به ضرر منافع مردم ما بوده و خواهد بود.