دستور عارف برای تسهیل بازگشت ایمن زائران

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به هماهنگی و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و خدماتی، تأکید کرد: استان‌های مرزی باید با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌ها، شرایط خروج بی‌خطر و امن باقی‌مانده زائران از کربلای معلی را تا پایان عملیات بازگشت، فراهم کنند.

استانداران پنج استان مرزی نیز در این تماس‌ها گزارشی از اقدامات انجام‌شده، آخرین وضعیت تردد زائران و برخی چالش‌های موجود را به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کردند.