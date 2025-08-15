خبرگزاری کار ایران
در تماس‌های تلفنی جداگانه صورت گرفت:

دستور عارف برای تسهیل بازگشت ایمن زائران

معاون اول رئیس‌جمهور در تماس‌های تلفنی جداگانه با استانداران استان‌های مرزی خدمت‌رسان به زائران اربعین حسینی، ضمن عرض خداقوت و قدردانی از زحمات شبانه‌روزی آنان به‌ویژه در روزهای منتهی به اربعین، بر ضرورت تداوم ارائه خدمات تا بازگشت آخرین زائر از عراق و رسیدن به منزل تأکید کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا عارف در گفت‌وگو با رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، احمد کرمی استاندار ایلام، سیدمحمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان، آرش زره‌تن لهونی استاندار کردستان و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، از آخرین اقدامات و تدابیر اتخاذشده برای بازگشت ایمن و روان زائران عتبات عالیات مطلع شد و دستورات لازم برای تسهیل تردد و جابه‌جایی زائران در پایانه‌های مرزی را صادر کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به هماهنگی و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و خدماتی، تأکید کرد: استان‌های مرزی باید با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌ها، شرایط خروج بی‌خطر و امن باقی‌مانده زائران از کربلای معلی را تا پایان عملیات بازگشت، فراهم کنند.

استانداران پنج استان مرزی نیز در این تماس‌ها گزارشی از اقدامات انجام‌شده، آخرین وضعیت تردد زائران و  برخی چالش‌های موجود را به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کردند.

