قالیباف:

پیش از آنکه نوبت سرزمین‌های بعدی برسد به یاری فلسطین بشتابید

پیش از آنکه نوبت سرزمین‌های بعدی برسد به یاری فلسطین بشتابید
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی نوشت: غزه آخرین خاکریز است؛ پیش از آنکه نوبت سرزمین‌های بعدی برسد به یاری فلسطین بشتابید.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به زبان عربی و در واکنش به اظهار نظر نتانیاهو درباره احساس وظیفه برای تشکیل طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» خطاب به سران کشورهای مسلمان نوشت:

«نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی، این هیتلر قرن ۲۱، آشکارتر از هر زمانی نقشهٔ صهیونیست‌ها برای آیندهٔ منطقه را علنی کرده است. زمان برای مهار سگ هار صهیونیستی رو به پایان است.

ای برادران مسلمان، مسئولان کشورهای اسلامی! غزه آخرین خاکریز است. متحد شوید و به یاری فلسطین بشتابید پیش از آن که نوبت سرزمین‌های بعدی برسد.»

انتهای پیام/
