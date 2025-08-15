به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام ابوترابی فرد خطیب موقت این هفته نماز جمعه تهران گفت: حرکت تحول آفرین حضرت اباعبدالله (ع) نخست؛ با هدف فراهم آوردن زمینه بازگشت جامعه اسلامی به سیره پیامبر اعظم و تبیین مهم‌ترین عوامل انحرافات سیاسی و اجتماعی شکل گرفت و همچنین به منظور ترسیم روشنِ راهِ برون رفت از انحرافات و ساخت یک جامعه در تراز قرآن و سیره پیامبر اعظم (ص) انجام شد، آن هم در جامعه‌ای که این دو مهم به فراموشی سپرده شده بود.

وی با بیان اینکه حقیقت دین و جانِ مدرسه پیامبر اکرم این است که در جامعه اسلامی نباید حاکمان ناصالح ضمام قدرت سیاسی را در دست داشته باشند، ادامه داد: جامعه اسلامی در برابر این انحرافات مسئول است. حضرت اباعبدالله الحسین و اهل بیت ایشان، ایستاده بر رفیع‌ترین قلل انسانیت و دین‌باوری، زیباترین و ماندگارترین حماسه تاریخ اسلام را خلق کردند و قرائت صحیحی از اسلام را در تاریخ ثبت نمودند. کار بزرگ عاشورا ارایه این قرائت درست است.

وی تاکید کرد: پیشوا و رهبر جامعه اسلامی باید قرآن را به عنوان دستور العمل و برنامه مدیریتی خویش تعریف کند، دغدغه پیشوای جامعه اسلامی باید قیام به قسط و عدالت باشد. باید در مقام رفتار، سخن و اعتقاد، دین باور و متعهد به ارزش‌های اسلامی باشد. و این مدرسه‌ای است که عاشورا فراروی جامعه اسلامی گشود و قرائت درستی از اسلام را تبیین کرد.

حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد ادامه داد: اگر در برابر ستمگران نماد اقتدار باشیم، پیروزیم و حیات از آن ماست؛ مدرسه انقلاب اسلامی و مقاومت این است. شهدای عالی قدر ما در این مدرسه تربیت شدند، دستنوشته سردار سرافراز سپاه اسلام و عالم مجاهد و خستگی ناپذیر «سردار رشید» را دیده‌اید، او نماد تفکر و اندیشه و نماد تربیت شده در مکتب عاشوراست. دنیا و استکبار جهانی بداند که این فرزندان عاشورا هستند که در ایران، عراق، لبنان، یمن، فلسطین و غزه در برابر استکبار ایستاده‌اند.

خطیب جمعه تهران گفت: ایشان می‌نویسند؛ «خداکند جان این حقیر به دست مبارک حضرت عزرائیل ستانده شود، هرگز فکر نمی‌کردیم اینقدر زنده بمانم، قبل از انقلاب تصویر ما این بود که پیش از ۳۰ سالگی شهید می‌شویم، در طول ۳۷ سال پس از جنگ انبوهی کارهای ستادی و قرارگاهی در سطح راهبردی و عملیاتی یک روز ما را رها نکرده است، هر روز این سال‌ها به اندازه هفته‌ای بر ما می‌گذرد» و ما باید بدانیم که این مردان بر پای استوار خویش ایستادند و دیده بر هم ننهادند که این قدرت خلق شد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم راهپیمایی اربعین تصریح کرد: آیین جهانی و فراملیتی اربعین با میزبانی شایسته و بی‌بدیل ملت و دولت عراق، در جایگاهی از عزمت و شکوه قرار گرفته است؛ با سپاس و تشکر از مسئولان و دولتمردان در فراهم کردن زمینه حضور مردم شریف ایران در این رزمایش بزرگ ظهور امام عصر، تاکید می‌کنم که همانطور که برخی نهادها ابلاغ کردند، نباید حضور مدیران میانی کمترین صدمه‌ای به خدمات ارایه شده به مردم بزند.

حجت الاسلام ابوترابی فرد در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به سالروزبازگشت پیروزمندانه آزادگان عزیز، صبور و مقام به کشورمان، گفت: دفاع مقدس کلمه طیبه است. همانطور که دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز طیبه و مقدس بود.

وی افزود: یکی از پرافتخارترین فصل‌های دفاع مقدس، حماسه بزرگ آزادگان عزیز در دوران پرشکوه اسارت بود. فرزندان برومند ایران و اسلام در طول یک دهه اسارتِ غرورآفرین خویش، تهدیدهای اسارت را به فرصت‌های استثنایی و غرورآفرین تبدیل کردند و این راهبرد اسارت که همانا تبدیل «تهدیدها به فرصت‌ها» بود، راهبردی عزت آفرین است.

خطیب جمعه تهران با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی و دانشگاهی حتی در دوران اسارت، اظهار داشت: ایمان و استقامت آزادگان عزیز، ایران بزرگ را در میدان استقبال از «ایران کوچک» حاضر کرد، همه ملت ایران روز ۲۶ مرداد ماه با قلبی از لبریز شور و سرور به استقبال از آزادگان رفتند.

ابوترابی‌فرد با اشاره به شرایط خطیر فعلی کشور، گفت: در این مقطع باید از فرصت‌های دفاع مقدس هشت ساله و همچنین دفاع مقدس ۱۲ روزه، به عنوان ستون پیشرفت ایران اسلامی بهره گرفت.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تسلیم شدن دشمن صهیونی مقابل ملت ایران، اظهار داشت: این تسلیم با قدرت انسجام ملی و قدرت نظامی مردم ایران محقق شد. در حال حاضر نیز حفظ سرمایه اجتماعی، نقد سازنده، برنامه‌ریزی برای آینده دور و نزدیک با هدف حفظ هماهنگی بین دولت و ملت، ملت و نخبگان، وحدت ملی و هوشیاری و آینده‌نگری، مهمترین ابزار برای توسعه و پیشرفت و ارتقای جایگاه ایران اسلامی است.

وی امید به آینده را مهمترین عامل برای ساخت آینده دانست و تاکید کرد: اگر ما را به عنوان قدرت قبول نداشته باشند، هرگز با ما گفت‌وگو نمی‌کنند. اگر تهران تل‌آویو را تبیه و تادیب نمی‌کرد در این جایگاه از قدرت قرار نداشتیم و تحقق این مهم، با حضور پراقتدار در میدان و دیپلماسی محقق شد. حفظ جایگاه ایران در میدان، مرهون ارتقای تکنولوژی، اقتدار توان دفاعی و افزایش سرمایه اجتماعی است. میدان، اقتدار خود را از قدرت دفاعی، یکپارچگی و انسجام ملی به دست آورد و باید بر افزایش ظرفیت نظام در هر ۲ حوزه پای فشاریم.

حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی‌فرد تاکید کرد: حضور هوشمندانه و موثر ایران در حوزه دیپلماسی، دستاورد حرکت مردان سیاست بر مدار سه اصل «حکمت، عزت و مصلحت» استوار است و باید عزت و اقتدار ملت ایران را در همه عرصه‌ها به نمایش گذاشت. باید منطق قوی نظام اسلامی را برای همه جهانیان تبیین کرد.

خطیب جمعه این هفته تهران ادامه داد: همانگونه که رهبر معظم در بیانات اخیر خود اشاره فرمودند، دانش، عقلانیت و دیانت، رمز افزایش اقتدار ماست. باید بر افزایش ظرفیت عقلانی و علمی و ارتقای معنویت در جامعه پافشاری کرد و متمرکز بود. در شرایط تعیین کننده امروز با توجه به نقش محوری سیاست خارجی بر امنیت و اقتصاد کشور، دیپلماسی نباید عرصه بروز اختلافات کم مایه‌ سیاسی و اتهام زنی‌ها و مجادلات غیر مفید شود. باید اهل قلم و اهل فکر مراقب باشند که هر کلامی که اقتدار ملی را مخدوش کند، بدون تردید حرام است و رهبری معظم بر حراست از این ظرفیت تاکید و اصرار دارند.

