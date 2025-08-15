سطح روابط اقتصادی تهران-بیشکک افزایش یابد

عارف با اشاره به رشد ۳۰ درصدی مبادلات تجاری و اقتصادی بین دو کشور تاکید کرد: موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا فرصت مناسبی برای افزایش سطح روابط در زمینه‌های تجاری و همکاری‌های بخش خصوصی دو کشور است که در کنار آن تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری و فعال شدن کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور از دیگر راه حل‌ها برای تعمیق و گسترش روابط فی مابین در مسائل بخش خصوصی دو کشور است.

معاون اول رئیس جمهور بر تسهیل صدور روادید برای گردشگران و فعالان اقتصادی ایرانی تاکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران بسترهای لازم برای حضور شهروندان قرقیزستانی در ایران فراهم کرده است و باید پرواز مستقیم بین دو کشور هرچه سریع‌تر نهایی شود.

عارف همچنین اهمیت توسعه و تعمیق روابط دو کشور در زمینه‌های مالی و بانکی، گردشگری، حمل و نقل و لجستیک، تبادل دانشجویان و اساتید و فناوری‌های پیشرفته و نوظهور به ویژه هوش مصنوعی را خاطرنشان ساخت و افزود: جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجارب و دستاوردهای خود با طرف قرقیزستانی و همچنین دسترسی قرقیزستان به آب‌های آزاد آمادگی کامل دارد.

وی ادامه داد: گردشگری با توجه به تأثیر آن بر گسترش و توسعه روابط، زمینه‌ای مناسب برای افزایش همکاری‌های دو کشور است که ظرفیت‌های بالای گردشگری ایران و قرقیزستان ایجاب می‌کند که حجم رفت و آمدهای شهروندان دو کشور بیش از گذشته ارتقا یابد.

عارف تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در راهبرد توسعه همکاری با کشورهای منطقه و همسایگان به استان‌های مرزی خود اختیارات ویژه داده است تا با کشورهای همجوار خود روابط همکاری‌ها را آغاز کنند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از نخست وزیر قرقیزستان برای سفر به ایران دعوت کرد تا دستاوردها و توافقات فی مابین در یک مسیر مشترک و مستحکم ادامه یابد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با تبریک روز استقلال قرقیزستان ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران جز اولین کشورهایی بود که استقلال قرقیزستان را به رسمیت شناخت.

«قاسم علیف» نخست وزیر قرقیزستان نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه قرقیزستان برای روابط دوستانه و مستحکم با جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی قائل است، گفت: افزایش روابط همکاری‌های دوجانبه در کنار رفت و آمدهای اخیر دیپلماتیک سران دو کشور نقطه عطفی برای فعال کردن روابط فی مابین بوده است که در این راستا باید کمیسیون‌های مشترک همکاری‌های دو کشور برای گسترش روابط اقتصادی و سایر زمینه‌ها پیش از گذشته فعال شود.

وی با تاکید بر اهمیت حجم مبادلات بین دو کشور افزود: پیش نویس موافقتنامه همکاری‌های ایران و قرقیزستان برای رسیدن به سطح جدیدی از مبادلات و روابط هرچه سریع‌تر نهایی شود و دستورات لازم به همه دستگاه‌های دولت قرقیزستان برای پیگیری تفاهمات و توافقات دو کشور داده شده است که ایجاد پرواز مستقیم بین ایران و قرقیزستان در کنار تسهیل روابط مالی و بانکی به توسعه ارتباطات کمک کند.

نخست وزیر قرقیزستان با اشاره به کنفرانس کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی تصریح کرد: دسترسی به آب‌های آزاد برای قرقیزستان بسیار مهم است که در این راستا گسترش روابط ترانزیتی، اقتصادی و همچنین اجرای پروژه‌های کریدوری با جمهوری اسلامی ایران در اولویت است.

وی خاطرنشان کرد: ما برای توسعه روابط دوجانبه و چند جانبه در عرصه‌های مختلف با ایران بسیار علاقمند هستیم.