همکاری ایران با کشورهای اتحادیه اقتصادی اورآسیا فراتر از یک مشارکت اقتصادی است

متن کامل سخنان عارف به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای عادل بیک قاسم علیف

رئیس محترم کابینه وزیران جمهوری قرقیزستان



در آغاز مایلم خرسندی خود را از حضور مجدد در نشست شورای بین الدولی اتحادیه اقتصادی اور آسیا ابراز نمایم. از جناب عالی و دولت محترم قرقیزستان به جهت برگزاری شایسته این نشست مهم در شهر زیبای چولپان آتا و از مردم عزیز جمهوری قرقیزستان بابت مهمان نوازی سخاوتمندانه سپاسگزاری می کنم. همچنین از جناب آقای ساگین تایف و همکارانشان در کمیسیون اقتصادی اورآسیا برای برنامه ریزی و هماهنگی‌های این نشست تشکر می نمایم.

جناب آقای رئیس، همکاران گرامی،

حضار محترم!

در فوریه سال جاری در آلماتی که اولین حضور جمهوری اسلامی ایران در ظرفیت ناظر شورای بین الدولی اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود، نظرات خود را در خصوص تقویت همگرایی منطقه ای و تعمیق روابط بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه با شما در میان گذاشتم. نشست اخیر سران اتحادیه در مینسک، مقارن بود با تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران و به همین دلیل جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران نتوانست در آن نشست حضور یابد و بصورت مجازی دیدگاه های خود را بیان نمود.

با اغتنام از فرصت، لازم می دانم از کشورهای عضو اتحادیه بواسطه مواضع سازنده و دلگرم کننده شان در قبال این تجاوزات و حملات علیه جمهوری اسلامی ایران سپاسگزاری نمایم.

این درحالی بود که شاهد بی عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال نقض فاحش حقوق بین الملل و منشور ملل متحد از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا بوده ایم. تجاوز به یک کشور عضو سازمان ملل متحد، حمله به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران، کشتار غیرنظامیان و عملیات غیرقانونی و جنایت کارانه علیه نیروهای نظامی خارج از محل مأموریت و علیه اساتید دانشگاه و به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان و شهروندان عادی، اهداف رژیم صهیونیستی در گسترش ناامنی منطقه را بیش از پیش آشکار ساخت.

هم اکنون نیز جهان شاهد اقدامات رژیم صهیونیستی در تحمیل قحطی و گرسنگی بر مردم مظلوم غزه و حتی تصمیم به اشغال کامل آن می باشد که مصداق بارز جنایت علیه بشریت و ادامه نسل کشی است. جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید این اقدامات، بار دیگر مسئولیت مشترک و جمعی همه دولت ها برای توقف نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین المللی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه را یادآوری می کند.

عالیجنابان!

خرسندیم که موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اروراسیا در حال اجراست و فرصت های کم نظیری را برای اقتصادهای ملی و فعالین اقتصادی و نیز توسعه پایدار اقتصادی و تعمیق همکاری‌های سازنده در سطح منطقه فراهم خواهد نمود. قرار است اولین جلسه کارگروه مشترک موافقتنامه به ریاست وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نیمه دوم ماه سپتامبر سال جاری برگزار شود و گزارش پیشرفت کار را از کارگروه های مختلف ذیل موافقتنامه دریافت و مورد بررسی قرار داده بر اجرای کامل و موثر موافقتنامه، نظارت کند و نقشه راه همکاری نهائی شود.

فعالان اقتصادی در ایران، روز به روز به مزایا و ظرفیت‌های موافقتنامه تجارت اقتصادی اوراسیا آگاه تر می شوند و مصمم هستند مشارکت و همکاری بیشتری در زنجیره تامین و زنجیره ارزش این اتحادیه اقتصادی داشته باشند.

همانطور که در نشست قبلی در آلماتی اعلام کردم ظرفیتهای موجود در منطقه اوراسیا و در جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌کند حوزه‌های همکاری جدید در دستور کار قرار گیرد. ما آمادگی داریم بموازات اجرای موافقتنامه تجارت آزاد، همکاری‌ها را در سایر حوزه‌های کلیدی همچون تجارت و انرژی، فنآوریهای نوین، ترانزیت و مواصلات گسترش دهیم. بی تردید، همکاری با جمهوری اسلامی ایران در این حوزه ها به نفع اتحادیه خواهد بود و اهداف اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تقویت خواهد نمود. علاوه بر این، ما نیازمند تاب آوری جمعی در مقابل شوک های آینده هستیم؛ شوک هایی همچون ناامنی انرژی، ناامنی غذائی، تغییرات اقلیمی، تهدیدات ناشی از فنآوری های جدید بویژه هوش مصنوعی و خطرات رو به افزایش ناشی از انحصار و سیطره موجود در سیستم های مالی و پولی جهانی را نمی توان نادیده گرفت. بنابراین نیازمند حرکت جمعی بسوی تقویت همکاری اقتصادی و شکل دهی به اقتصادهای تاب آور ملی و منطقه ای هستیم.

در نشست اخیر شورای عالی اتحادیه اقتصادی اور آسیا در مینسک، سران محترم کشورهای عضو، پیشنهادات و ایده‌های مهمی را برای همکاری در اتحادیه مطرح نمودند که مورد توجه جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد. در ظرفیت ناظر و نیز یک شریک قابل اتکا و علاقمند، ما آماده ایم در پیشبرد این ایده ها و ابتکارات همچون تقویت ساز و کارهای مالی مبتنی بر ارزهای ملی، توسعه زیرساخت های حمل و نقل پایدار و تسهیل تردد کالا و مسافر، تولید محصولات مشترک، ارتقای مراکز نوآوری تحقیقاتی برای توسعه فناوری‌ها و محصولات جدید، تقویت همکاری در حوزه های کلیدی همچون حکمرانی و اقتصاد دیجیتال و هوش ،مصنوعی، ایجاد زیرساخت‌های مشترک شبکه های ارتباطی و فناوری‌های نوین، همکاری در ایجاد و توسعه پلتفرم‌ها برای ارائه خدمات تجاری، مالی و آموزشی مساعدت و مشارکت کنیم.

آقای رئیس همکاران محترم!

جمهوری اسلامی ایران بر این باور است اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند پیشگام ایجاد یک اقتصادی منطقه ای باشد. جهان آینده را اتحادها و همگرایی های منطقه ای شکل خواهد داد و منطقه ما با سازوکارهایی همچون اتحادیه اقتصادی اور آسیا و سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، می تواند با منابع و پتانسیلهای عظیم خود، در شکل دهی نظم آتی جهانی اثرگذار باشد و قدرت اعضای خود را در برابر فشارها و چالش های روز افزون حفظ و ارتقاء دهد.

کشورهای این اتحادیه، باید در مقابل اقدامات و محدودیت هایی که از سوی برخی کشورها برای محروم کردن بهره مندی از علم و فن آوری انجام می‌شود، متحد باشند. همکاری و شراکت

میان اتحادیه‌های منطقه ای، اکنون بیش از هر زمان دیگری موضوعیت دارد. منطقه ما می‌تواند در این خصوص پیشرو باشد.

در همین راستا جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر تقویت صلح و ثبات در منطقه و استقبال از توافق صلح میان جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان و اعلام مواضع همیشگی خود مبنی بر احترام به تمامیت ارضی کشورها، معتقد است که مداخلات خارج از منطقه در منطقه کمکی به امنیت پایدار نخواهد کرد.

در پایان مجدا تاکید می‌کنم همکاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اور آسیا تنها یک مشارکت اقتصادی نیست بلکه یک راهبرد بلندمدت برای ایجاد منطقه‌ای قدرتمند از طریق تقویت حاکمیت های ملی، تسهیل حمل و نقل و تجارت، همکاری در زمینه انرژی، توسعه فن آوری، ایجاد زیرساختهای مشترک مالی و بانکی و افزایش ارتباطات مردمی می‌باشد.

برای این نشست توفیق و برای ملت‌های اتحادیه اقتصادی اور آسیا رفاه، آسایش، بهروزی و افق‌های روشن آرزو می‌نمایم.

از توجه شما سپاسگزارم

