ارمنستان گفته‌ تمام خط قرمزهای ایران را رعایت کرده است

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به منظور شرکت در مراسم اربعین حسینی (ع)، به کربلای معلی سفر کرده و در برنامه «جریان» شبکه یک حضور یافت.

عراقچی در این برنامه با اشاره به سابقه‌اش در شرکت در مراسم اربعین گفت: «این مراسم دارای ویژگی‌های خاصی است. به نظر می‌رسد که امسال تعداد ایرانیان حاضر در این مراسم اگر بیشتر از سال‌های گذشته نباشد، کمتر نیست. در مسیر راه، مردم توصیه‌هایی دارند، از جمله اینکه باید محکم و قوی بایستید. انگیزه‌های مردم نیز به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. همچنین، مردم و مسئولین عراق با علاقه از مقاومت ایران در جنگ ۱۲ روزه یاد می‌کنند و می‌گویند که موشک‌ها و مقاومت شما دل ما را شاد می‌کرد.»

وزیر امور خارجه ایران افزود: «مواضع دولت، علما، مرجعیت و مردم عراق در طول جنگ بی‌سابقه بود و همگی در حمایت از ایران و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار داشتند.»

او تأکید کرد که «راهپیمایی اربعین نماد قدرت‌نمایی شیعه است» و گفت: «پس از جنگ ۱۲ روزه، شیعه همچنان قوی در میدان ایستاده و این، نتیجه نگاه عاشوراگونه و کربلاگونه است.»

عراقچی ادامه داد: «مردم در این ۲ روز اربعین درباره احتمال وقوع جنگ سوال نکردند، اما در تهران در محافل مختلف این موضوع مطرح می‌شود. احتمال جنگ برای همه کشورها با درصدهای مختلف وجود دارد، اما باید مراقب باشیم که دشمنان ما تلاش دارند ما را در فضای جنگ نگه دارند. نیروهای مسلح ما و هیچ کس نباید در خصوص احتمال وقوع جنگ غفلت کنند و باید از فضاسازی‌های جنگی نیز مراقبت کنیم و اجازه ندهیم با افکار عمومی ما بازی کنند و مردم را در حالت اضطراب نگه دارند. این بخشی از جنگ روانی آن‌هاست.»

او افزود: «شخصاً پیش از جنگ ۱۲ روزه، از شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی این حس را داشتم که جنگ ممکن است قریب‌الوقوع باشد، اما اکنون به عنوان یک کارشناس روابط بین‌الملل چنین تصوری ندارم. البته این نظر کارشناسی است و نیروهای مسلح و دولت باید برای هر شرایطی آماده باشند، زیرا آمادگی برای جنگ مهم‌ترین عامل جلوگیری از جنگ است که می‌تواند دشمن را منصرف کند.»

وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه او می‌تواند مشکل کم آبی در ایران را حل کند، گفت: «یک عبارت معروف وجود دارد که خداوند دشمنان ما را احمق آفریده است و ما می‌بینیم که آن‌ها، یعنی صهیونیست‌ها، به شیوه‌های تکراری و نخ‌نما متوسل شده‌اند. مردم ما در جنگ نشان دادند که تحت تأثیر این‌گونه مسائل قرار نمی‌گیرند.»

عراقچی به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و محرومیت مردم این منطقه از نیازهای اولیه اشاره کرد و گفت: «اگر تحریم‌ها برداشته شوند، ما خودمان می‌توانیم آب را تصفیه کنیم و از توانمندی علمی لازم برخورداریم.»

او همچنین بیان کرد: «صهیونیست‌ها از اینکه ما در برابر تحریم‌ها مقاومت کردیم و در جنگ نیز ایستادگی کردیم، عصبانی هستند. متخصصان ما می‌دانند که چگونه آب را تصفیه کنند و از روش‌های جدید استفاده نمایند.»

وزیر خارجه ایران ادامه داد: «ما باید تصمیم‌های مدیریتی مناسبی اتخاذ کنیم. مشکل آب راه‌حل معجزه‌آسا ندارد و یک شبه حل نمی‌شود، اما حل‌شدنی است.»

عراقچی همچنین گفت: «مردم ما تحت تأثیر اظهارات نتانیاهو قرار نمی‌گیرند و به آن‌ها توجهی ندارند.»

وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره روابط ایران با آژانس و سفر اخیر هیئت آژانس به تهران توضیحاتی ارائه داد و گفت: «هیئت آژانس در روز دوشنبه در تهران با مقامات سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه دیدار کرد. در جریان رایزنی‌ها، ایده‌های اولیه درباره نحوه تعامل ایران و آژانس در دوره جدید تبادل شد. به نظر می‌رسد که این شروع بدی نبوده، اما زمان می‌برد تا به یک نتیجه نهایی در این زمینه دست پیدا کنیم.»

وزیر خارجه در پاسخ به سوالی درباره تحولات قفقاز جنوبی و نقش‌آفرینی آمریکایی‌ها در این منطقه گفت: «ابعاد این قضیه هنوز به‌طور کامل روشن نیست.»

عراقچی با اشاره به رایزنی‌های مقامات ارمنستان با مقامات ایران در روزهای اخیر گفت: «آقای پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، با رئیس‌جمهور صحبت کردند و وزیر خارجه ارمنستان نیز با من تماس تلفنی گرفت. معاون وزیر خارجه ارمنستان نیز به تهران آمد تا درباره این تحولات صحبت و رایزنی کند.»

او با تأکید بر اینکه «آنچه در مورد راه‌های مواصلاتی قفقاز جنوبی اتفاق افتاده با آنچه قرار بود، تفاوت‌های زیادی دارد»، اضافه کرد: «نمی‌گویم آنچه اتفاق می‌افتد نگران‌کننده نیست، اما بر اساس آنچه مقامات ارمنستان به ما گفته‌اند، قرار است یک شرکت آمریکایی که تحت قوانین ارمنستان ثبت می‌شود، این جاده را تأسیس کند. آنچه ارمنستانی‌ها به ما می‌گویند این است که در این ارتباط تمام خط قرمزهای ایران رعایت شده است.»

وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات مبنی بر استقرار نیروهای نظامی آمریکا در این منطقه گفت: «بر اساس آنچه مقامات ارمنستان گفته‌اند، یک شرکت مهندسی آمریکایی قرار است این کار را انجام دهد و هیچ نیروی آمریکایی در آنجا مستقر نخواهد شد و تأمین امنیت آن نیز با خود ارمنستان خواهد بود. این اظهاراتی است که مقامات ارمنستان بیان کرده‌اند، البته ما نیز مراقبت‌های لازم را خواهیم داشت.»

عراقچی درباره مکانیزم اسنپ‌بک نیز گفت: «هیچ‌کس وجود این مکانیزم در برجام را انکار نکرده است. این کلمه نیست، اما مکانیسم آن وجود دارد و به دلیل وجود همین مکانیسم بود که جمهوری اسلامی از آن استفاده کرده است.»

او ادامه داد: «اکنون اروپایی‌ها تا ۲۸ مهر فرصت دارند که اسنپ‌بک کنند، اما از نظر ما آن‌ها به خاطر مواضع‌شان، از جمله تأکید بر غنی‌سازی صفر که در برجام حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شده است، صلاحیت صحبت و به کارگیری هیچ بخشی از برجام، از جمله اسنپ‌بک را ندارند. یک چالش حقوقی بین ما و اروپا وجود دارد و چین و روسیه نیز با ما مواضع یکسانی دارند.»

وزیر خارجه ایران افزود: «در نامه‌ای طولانی و مستدل به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت استدلال کردم که به دلایل متعدد این‌ها دیگر عضو برجام نیستند. البته آن‌ها هم می‌توانند مقابله کنند و راه‌هایی را امتحان کنند. در اینکه باید فکری کرد و جلوی اسنپ‌بک را گرفت، تردیدی نیست و ما هم تا آخرین لحظه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. ما برای مقابله با آن ابزارهای مختلفی داریم.»

عراقچی با بیان اینکه درباره این مکانیزم بزرگنمایی شده است، گفت: «اسنپ‌بک اگر اتفاق بیفتد، چیز بدی است و خیلی بزرگ‌تر از آنچه بد است، به جامعه معرفی شده و جامعه بی‌دلیل نسبت به آن نگران است. تحریم‌های یکجانبه آمریکا از تحریم‌های شورای امنیت بزرگ‌تر است و چیزی به تحریم‌های فعلی اضافه نمی‌شود. بیشتر تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های افراد و شرکت‌هاست. به تحریم‌های اقتصادی ما چیزی بیشتر از وضعیت فعلی اضافه نمی‌شود، اما اجرای آن ممکن است کمی سخت‌تر شود. تحریم بانکی و نفتی در آن وجود ندارد، اما تحریم تسلیحاتی وجود دارد که یک خسارت است. ما دوباره به فصل هفتم بازمی‌گردیم که مسائل سیاسی و حقوقی برای ما ایجاد می‌کند. تبعات اقتصادی آن اما سنگین نیست.»

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به سوالی درباره سفر اخیر «علی لاریجانی» دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی به عراق و لبنان گفت: «سفر به عراق از قبل و قبل از جنگ ۱۲ روزه برنامه‌ریزی شده بود و در همین چارچوب قرار بود که آقای دکتر احمدیان به عراق سفر کنند، اما با توجه به تغییراتی که ایجاد شد، آقای دکتر لاریجانی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی به عراق سفر کردند.»

این دیپلمات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه «سفر آقای لاریجانی به عراق، سفر موفقی بود»، درباره سفر لاریجانی به لبنان گفت: «این سفر نیز در زمان مناسبی انجام شد و بحث‌های خوبی مطرح شد. آقای دکتر لاریجانی مواضع ما را به‌خوبی بیان کردند.»

عراقچی تأکید کرد که «دولت فعلی لبنان دیدگاه‌های خاص خود را دارد و در جریان رایزنی‌هایی که صورت گرفته، مواضع ایران به‌روشنی اعلام شده است.» در پاسخ به سوالی درباره مدیریت دعوا بین حوزه میدان و دیپلماسی گفت: «دعوایی بین این ۲ حوزه نباید وجود داشته باشد و اگر زمانی هم بوده، ضرورتی نداشته است.»

این دیپلمات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: «میدان و دیپلماسی مکمل یکدیگر هستند و در کنار یکدیگر حرکت می‌کنند. من بارها گفتم که در کنار این ۲ ضلع، ضلع سومی نیز وجود دارد که رسانه است و اگر میدان و دیپلماسی موفق باشند، ولی رسانه نتواند نقش خود را به‌خوبی ایفا کند، ما با شکست و مشکل روبرو خواهیم شد. ما ارتباط و تعامل خوبی با نیروهای مسلح داریم.»

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت‌وگوی خود در این برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوال دیگری درباره علت تشکیل شورای دفاع در کشور گفت: «بر اساس قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند شوراهای فرعی داشته باشد و پیش از این شورای امنیت کشور (شاک) به وجود آمده است. اکنون نیز بعد از تحولات اخیر و وقوع جنگ، تصمیم بر این گرفته شد که شورای دفاع تشکیل شود که این مسئله در شورای عالی امنیت ملی مورد تصویب قرار گرفت. این شورا بر روی مسائل دفاعی متمرکز است و به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده و سران سه قوه در آن حضور دارند. حضور نیروهای مسلح و نظامی در آن پررنگ است و برخی از وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت خارجه، نیز در آن حضور دارند.»

او ادامه داد: «این شورا به‌طور تخصصی بر روی مسائل دفاعی، افزایش توانمندی‌های نظامی کشور و مقابله با تهدیدات احتمالی تمرکز دارد.»

وزیر امور خارجه در ادامه گفت‌وگوی خود در این برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوالی درباره طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال کامل نظامی غزه، با اشاره به جنایت‌های این رژیم در طول مدت اخیر گفت: «رژیم صهیونیستی در این مدت به هیچ خط قرمزی قائل نیست و در واقع هیچ جنایتی نیست که انجام نداده باشد.»

او ادامه داد: «من بعضاً در گفت‌وگو با دیپلمات‌ها می‌گفتم که رژیم صهیونیستی تمامی خط قرمزها را رد کرده به جز یک مورد و آن حمله به تأسیسات هسته‌ای بود که آن را نیز با حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران انجام داد. در واقع از نظر قوانین بین‌المللی هیچ خط قرمزی نیست که رژیم صهیونیستی رد نکرده باشد.»

این دیپلمات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه «کشورهای منطقه، جهان اسلام و کشورهای غربی نیز نسبت به اشغال نظامی غزه ابراز نگرانی کرده‌اند و با این موضوع مخالف هستند»، اظهار کرد: «البته آمریکا و اسرائیل نشان داده‌اند که توجهی به نظرات بین‌المللی ندارند.»

عراقچی ادامه داد: «من تصور می‌کنم که اگر آن‌ها می‌توانستند این کار را انجام دهند، زودتر از این‌ها اقدام می‌کردند.»

وزیر امور خارجه با بیان اینکه «در جریان این تحولات، چهره واقعی رژیم صهیونیستی برای بسیاری در منطقه مشخص شد»، تصریح کرد: «برخی فکر می‌کردند که از طریق عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی می‌توان به صلح در منطقه رسید، اما اکنون دیگر بحث غزه تنها نیست. چند روز پیش، بنیامین نتانیاهو درباره اسرائیل بزرگ صحبت کرد و گفت که این موضوع در دیدگاه من وجود دارد. اسرائیل بزرگ یعنی تصرف بخشی از عربستان، مصر، اردن، لبنان و... از سوی رژیم صهیونیستی. عراق و عربستان این اظهارات را محکوم کردند. ما اکنون می‌بینیم که نیات و چهره واقعی رژیم صهیونیستی هر روز روشن‌تر می‌شود و تصور اینکه با پیروزی‌های ظاهری که این رژیم در برخی از جاها به دست آورده، در مسیر سلطه کامل در منطقه حرکت می‌کند، تصور درستی نیست.»

وزیر خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات خود مبنی بر تلاش‌ها برای خلع سلاح جریان مقاومت و وضعیت کنونی آن گفت: «من همان موقع که این نکته را گفتم، در انتها نیز نکته‌ای را اضافه کردم، اما به نظر می‌رسد برخی در لبنان نخواستند به آن توجه کنند. من اکنون آن نکته را ابتدا می‌گویم و سپس توضیح می‌دهم.»

عراقچی ادامه داد: «اینکه ما درباره اوضاع لبنان و جریان مقاومت اظهار نظر می‌کنیم، به معنای دخالت در وضعیت لبنان نیست. ما در مسائل داخلی لبنان هیچ دخالتی نداریم و تنها به عنوان یک کشور همسایه و دوست نظرات خود را بیان می‌کنیم.»

