با پیگیری معاون اول رئیسجمهور انجام شد
نهایی شدن بسته حمایتی ویژه خبرنگاران شامل مسکن، معیشت و بیمه
سخنگوی دولت از نهایی شدن بسته حمایتی ویژه خبرنگاران شامل مسکن، معیشت و بیمه با پیگیریهای مستقیم محمدرضا عارف معاون رئیس جمهور و سید عباس صالحی وزیر فرهنگ خبر داد.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ در سفر به استان ایلام از تدوین و اجرای بسته حمایتی جامع برای خبرنگاران خبر داد و گفت که مباحث معیشت، مسکن و بیمه سه محور کلیدی این بسته را در برمیگیرد.
وی اظهار کرد: این بسته حمایتی با تلاش و پیگیری جدی دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال آمادهسازی است و انشاءالله بهزودی جزئیات آن به صورت رسمی اعلام و اجرایی میشود.