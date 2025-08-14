خبرگزاری کار ایران
با پیگیری معاون اول رئیس‌جمهور انجام شد

نهایی شدن بسته حمایتی ویژه خبرنگاران شامل مسکن، معیشت و بیمه

​سخنگوی دولت از نهایی شدن بسته حمایتی ویژه خبرنگاران شامل مسکن، معیشت و بیمه با پیگیری‌های مستقیم محمدرضا عارف معاون رئیس جمهور و سید عباس صالحی وزیر فرهنگ خبر داد.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ در سفر به استان ایلام از تدوین و اجرای بسته حمایتی جامع برای خبرنگاران خبر داد و گفت که مباحث معیشت، مسکن و بیمه سه محور کلیدی این بسته را در برمی‌گیرد.

وی اظهار کرد: این بسته حمایتی با تلاش و پیگیری جدی دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال آماده‌سازی است و ان‌شاءالله به‌زودی جزئیات آن به صورت رسمی اعلام و اجرایی می‌شود.

 

