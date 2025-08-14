خبرگزاری کار ایران
اجلاس اضطراری سازمان همکاری اسلامی در مورد غزه

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه از برگزاری اجلاس اضطراری وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده، در اوایل شهریور ماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، از برگزاری اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در سوم شهریورماه در جده خبر داد.

وی افزود: به دنبال درخواست وزیر امور خارجه کشورمان برای تشکیل اجلاس اضطراری سازمان به دلیل جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت چند کشور دیگر از این درخواست، مقرر شد اجلاس اضطراری در سطح وزرا برگزار گردد.

