به زودی برگزار میشود؛
اجلاس اضطراری سازمان همکاری اسلامی در مورد غزه
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه از برگزاری اجلاس اضطراری وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده، در اوایل شهریور ماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، کاظم غریبآبادی معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه، از برگزاری اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در سوم شهریورماه در جده خبر داد.
وی افزود: به دنبال درخواست وزیر امور خارجه کشورمان برای تشکیل اجلاس اضطراری سازمان به دلیل جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت چند کشور دیگر از این درخواست، مقرر شد اجلاس اضطراری در سطح وزرا برگزار گردد.