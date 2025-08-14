خبرگزاری کار ایران
پورجمشیدیان:

زائران از مرزهای چذابه، شلمچه و خسروی به کشور برگردند

کد خبر : 1673773
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور از زائران حسینی خواست برای بازگشت به کشور از مرزهای چذابه، شلمچه و خسروی تردد کنند زیرا شرایط در این سه مرز بهتر از مرز مهران است.

به گزارش ایلنا، علی‌اکبر پورجمشیدیان روز پنجشنبه ۲۳ مرداد با حضور در مرز چذابه، اظهارکرد: ازدحام جمعیت زائران امروز و فردا در مرز مهران است و ضمن قدردانی از همراهی مردم، توصیه می‌کنم باتوجه به این که شرایط و امکانات در مرز چذابه بسیار خوب است، آن‌هایی که برایشان امکان دارد حتما از مرز چذابه، شلمچه و خسروی برای بازگشت به کشور استفاده کنند.

او ادامه داد: در این مرزها شرایط بهتر است و زائران اصلا معطلی نخواهند داشت. قطعا اگر برنامه‌ریزی آن‌ها برای بازگشت از مرز مهران باشد، امکان معطلی وجود دارد.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت: از زائران می‌خواهم صبور باشند و با خادمان خود همراهی کنند تا بتوانیم ناوگان اتوبوسی کشور را به سمت مرزها برگردانیم زیرا وقتی ناوگان اتوبوسی زائران را به عمق کشور می‌برد، برای بازگشت نیازمند زمان است. به هر حال امیدوارم در دو سه روز پیش رو نیز با همراهی مردم مشکلی در تردد نباشد تا یک اربعین خاطره انگیز داشته باشیم.

او عنوان کرد: امسال حرکت راهپیمایی اربعین امام حسین علیه‌السلام در ایران و عراق به بهترین شکل مدیریت می‌شود و مردم نیز همراهی بسیار خوبی داشته‌اند. خوشبختانه تا کنون با همراهی مردم و برکت اهل بیت (ع)، مشکلات خاصی پیش نیامده است. 

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در پایان گفت: با توکل بر خداوند و رعایت توصیه‌های خادمین، بازگشت زوار به کشور به بهترین شکل انجام می‌شود و همه امکانات و خدمات لازم در مرزها فراهم است.

 

