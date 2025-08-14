همزمان با اربعین حسینی؛
مراسم عزاداری هیئتهای دانشجویی در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد
همزمان با اربعین حسینی، مراسم عزاداری هیئتهای دانشجویی کشور امروز در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.
به گزارش ایلنا، همزمان با اربعین حسینی، مراسم عزاداری هیئتهای دانشجویی کشور امروز پنجشنبه در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.
در این مراسم که هزاران نفر از دانشجویان دانشگاههای کشور حضور داشتند، زیارت اربعین قرائت شد و سپس حجتالاسلام والمسلمین رحیم شرفی در سخنانی به بیان راههای جلب نصرت الهی پرداخت و گفت: «دعا»، «صبر و استقامت»، «تقوا»، «جهاد»، «توکل» و «تبعیت از رهبریِ الهی» عوامل ششگانه جلب نصرت و رضایت خداوند متعال براساس سنتهای الهی است.
در ادامه این مراسم، میثم مطیعی در رثای مصائب حضرت زینب سلامالله علیها و اسرای کربلا به مرثیهسرایی و مداحی پرداخت.