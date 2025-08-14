خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همزمان با اربعین حسینی؛

مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد

مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد
کد خبر : 1673745
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با اربعین حسینی، مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی کشور امروز در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.

به گزارش ایلنا، همزمان با اربعین حسینی، مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی کشور امروز پنجشنبه در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این مراسم که هزاران نفر از دانشجویان دانشگاه‌های کشور حضور داشتند، زیارت اربعین قرائت شد و سپس حجت‌الاسلام والمسلمین رحیم شرفی در سخنانی به بیان راه‌های جلب نصرت الهی پرداخت و گفت: «دعا»، «صبر و استقامت»، «تقوا»، «جهاد»، «توکل» و «تبعیت از رهبریِ الهی» عوامل ششگانه جلب نصرت و رضایت خداوند متعال براساس سنت‌های الهی است.

در ادامه این مراسم، میثم مطیعی در رثای مصائب حضرت زینب سلام‌الله علیها و اسرای کربلا به مرثیه‌سرایی و مداحی پرداخت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور