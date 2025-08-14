خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید سخنگوی دولت از موکب‌ها در مرز مهران

بازدید سخنگوی دولت از موکب‌ها در مرز مهران
کد خبر : 1673614
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت با حضور در موکب شرکت گاز استان ایلام در مرز مهران، از روند خدمات‌رسانی این موکب به زائران اربعین حسینی بازدید کرد.

به گزارش ایلنا‌، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت امروز پنجشنبه ٢٣ مرداد با حضور در موکب شرکت گاز استان ایلام در مرز مهران، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این موکب، از نزدیک در جریان روند خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی قرار گرفت.

به گفته محمود کشاورز، مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام، این موکب حدود ۱۰ روز است که فعالیت خود را آغاز کرده و نیروهای این شرکت به‌صورت مستمر در محل مستقر هستند.

وی با اشاره به خدمات ارائه‌شده به زائران گفت: روزانه حدود پنج هزار وعده شام، هزار وعده صبحانه و میان‌وعده به تعداد متناسب با مراجعه زائران در این موکب توزیع می‌شود. خوشبختانه کیفیت و نحوه ارائه خدمات به‌گونه‌ای بوده که رضایت زائران و مسئولان را به همراه داشته است.

کشاورز ادامه داد: تلاش می‌کنیم این روند تا پایان مراسم اربعین ادامه یابد تا بتوانیم سهمی در خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) داشته باشیم. 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور