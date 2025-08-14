بازدید سخنگوی دولت از موکبها در مرز مهران
سخنگوی دولت با حضور در موکب شرکت گاز استان ایلام در مرز مهران، از روند خدماترسانی این موکب به زائران اربعین حسینی بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت امروز پنجشنبه ٢٣ مرداد با حضور در موکب شرکت گاز استان ایلام در مرز مهران، ضمن بازدید از بخشهای مختلف این موکب، از نزدیک در جریان روند خدماترسانی به زائران اربعین حسینی قرار گرفت.
به گفته محمود کشاورز، مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام، این موکب حدود ۱۰ روز است که فعالیت خود را آغاز کرده و نیروهای این شرکت بهصورت مستمر در محل مستقر هستند.
وی با اشاره به خدمات ارائهشده به زائران گفت: روزانه حدود پنج هزار وعده شام، هزار وعده صبحانه و میانوعده به تعداد متناسب با مراجعه زائران در این موکب توزیع میشود. خوشبختانه کیفیت و نحوه ارائه خدمات بهگونهای بوده که رضایت زائران و مسئولان را به همراه داشته است.
کشاورز ادامه داد: تلاش میکنیم این روند تا پایان مراسم اربعین ادامه یابد تا بتوانیم سهمی در خدمترسانی به زائران حضرت اباعبداللهالحسین(ع) داشته باشیم.