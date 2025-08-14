خبرگزاری کار ایران
پیکر شهید اسماعیل پاشایی در بخش کشاورز تشییع شد

پیکر شهید اسماعیل پاشایی در بخش کشاورز تشییع شد
پیکر شهید اسماعیل پاشایی با حضور گسترده مردم کشاورز تشییع شد.

به گزارش ایلنا، پیکر مطهر شهید اسماعیل پاشایی با حضور گسترده آحاد مردم شهر کشاورز و مسئولان شهرستان شاهیندژ  تشییع شد.

در این مراسم مردم بخش کشاورز شاهیندژ  با سردادن شعار‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

شهید اسماعیل پاشایی در حملات رژیم غاصب صهیونیستی در تهران به درجه رفیع شهادت نائل  آمد.

 پیکر این شهید والامقام به روستای زادگاهش زارنجی از توابع شهرستان باروق منتقل شد و فردا  پیکر مطهر شهید اسماعیل پاشایی در مراسمی با حضور یگان تشریفات  و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری ساعت ۹:۳۰ دقیقه با حضور اقشار مختلف مردم تشییع خواهد شد.

