سخنگوی دولت وارد ایلام شد
سخنگوی دولت با هدف بررسی تردد زائران اربعین وارد ایلام شد.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی صبح امروز، پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ با هدف بازدید از مرز بین‌المللی مهران و ارزیابی وضعیت بازگشت زائران اربعین وارد فرودگاه ایلام شد.

بازدید میدانی از پایانه مسافری برکت در نقطه صفر مرزی، بررسی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مرز مهران و ارزیابی روند خدمات‌رسانی به زائران از جمله اهداف این سفر است.

سخنگوی دولت همچنین در مسیر ایلام به مهران، محور اصلی تردد زائران اربعین، از چند موکب و ایستگاه خدماتی بازدید می‌کند.

سفر سخنگوی دولت به مهران در اوج بازگشت زائران انجام شده و فرصتی خواهد بود تا دولت از نزدیک در جریان نیازها، چالش‌ها و نقاط قوت این مرز در مدیریت بزرگ‌ترین رویداد مذهبی سال قرار گیرد.

 

