سخنگوی دولت وارد ایلام شد

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی صبح امروز، پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ با هدف بازدید از مرز بین‌المللی مهران و ارزیابی وضعیت بازگشت زائران اربعین وارد فرودگاه ایلام شد.

بازدید میدانی از پایانه مسافری برکت در نقطه صفر مرزی، بررسی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مرز مهران و ارزیابی روند خدمات‌رسانی به زائران از جمله اهداف این سفر است.

سخنگوی دولت همچنین در مسیر ایلام به مهران، محور اصلی تردد زائران اربعین، از چند موکب و ایستگاه خدماتی بازدید می‌کند.

سفر سخنگوی دولت به مهران در اوج بازگشت زائران انجام شده و فرصتی خواهد بود تا دولت از نزدیک در جریان نیازها، چالش‌ها و نقاط قوت این مرز در مدیریت بزرگ‌ترین رویداد مذهبی سال قرار گیرد.

انتهای پیام/