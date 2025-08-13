خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش رئیس مجلس به گزافه‌گویی نتانیاهو

واکنش رئیس مجلس به گزافه‌گویی نتانیاهو
کد خبر : 1673547
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعا‌های اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی با ارائه مستنداتی از بحرانی بی‌آبی و خشکسالی در سرزمین‌های اشغالی تاکید کرد: نازی‌های قرن ۲۱ که شریان اصلی آب شمال تهران در میدان تجریش را با موشک زدند اکنون با یک لیوان آب فاضلاب تصفیه‌شده به‌دنبال فریب مردم ایران هستند، اما ملت ما در طول تاریخ، کارکشته‌تر از اینها را به هیچ گرفته است.

به گزارش ایلنا،  متن پست رئیس مجلس در فضای مجازی به شرح زیر است:

‌نازی‌های قرن ۲۱ شریان اصلی آب شمال تهران در میدان تجریش را در روز روشن با موشک زدند تا تهران را به بی‌آبی بکشانند و در اراضی اشغالی و در غزه همین جنایتکاران سال‌هاست آب‌دزد شماره یک جهان‌اند و تشنگی را به اذعان اکثر سازمان‌های بین‌المللی به سلاحی برای کشتار فلسطینیان تبدیل کرده‌اند.

همچنین به‌دلیل کمبود منابع آب در سالیان گذاشته برخی روستا‌های داخل سرزمین‌های اشغالی ۱۲ ساعت در هفته آب داشتند و در سال جاری هزاران هکتار زمین کشاورزی و باغ میوه در زمین‌های اشغالی و برخی رود‌ها خشک شده و فدراسیون کشاورزان رژیم کاهش ده‌ها درصدی تولید برخی محصولات کشاورزی در سرزمین اشغالی به‌دلیل بی‌آبی و عدم پرداخت غرامت را پیش‌بینی کرده است.

وزیر دارایی رژیم در همین سال میلادی فرمان خشکسالی و اعلام رسمی خشک‌شدن زمین‌های زراعی و کاهش تولید محصولات را صادر کرده و گفته بی‌آبی چالش اصلی رژیم است.

کشاورزان و شالیکار‌ها از اعلام دیرهنگام خشکسالی و عدم جبران خسارت توسط رژیم گله‌مند هستند و بار‌ها در همین سال جاری اعتراض کرده و به سران جنایتکار رژیم هم نامه نوشته‌اند و به آنها بی‌توجهی می‌شود.

حالا سران همین رژیم آپارتاید با یک لیوان آب فاضلاب تصفیه‌شده به‌دنبال فریب مردم ایران هستند، آن‌هم ملتی که در طول تاریخ کارکشته‌تر از اینها را به هیچ گرفته و به زباله‌دان تاریخ فرستاده است. صدای جنایات آنها همواره از مهمل‌گویی‌هایشان بلندتر است و در برابر درایت و نقشه‌خوانی ملت ایران بیچاره و پریشان شده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور