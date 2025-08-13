آخرین تمهیدات برگزاری مراسم اربعین با حضور وزیر کشور

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی در این نشست گفت: بیش از سه و نیم میلیون نفر از شهروندان از کشور خارج شده‌اند و حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بازگشته اند؛ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هنوز در کشور عراق هستند.

وزیر کشور ضمن تقدیر از همه کمیته ها، نهادها و سازمان‌هایی که در برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم راه پیمایی اربعین شرکت داشتند گفت: امسال بحمدالله در برگزاری این مراسم عظیم فرهنگی نسبت به سال قبل هماهنگی بیشتری داشتیم و مشاهدات عینی ما نیز موید این امر بود.

مومنی برگزاری نشست مشترک با وزیر کشور عراق و سایر نشست‌هایی که در رده‌های مختلف بین دو کشور انجام شده بودند را از دلایل هماهنگی بیشتر مراسم اربعین امسال برشمرد و افزود: بیش از ۳هزار موکب ثبت شده و حدود ۱۵۰۰ موکب مردمی در حال خدمت‌رسانی به زائرین اربعین حسینی هستند.

وزیر کشور تاکید کرد که در روند بازگشت زائرین نباید هیچ ایستایی وجود داشته باشد تا زائرین بتوانند در کمال امنیت و آرامش به کشور بازگردند. همچنین ایمنی سفر و استراحت پس از ورود به کشور از نکات دیگری بود که مورد تأکید وزیر کشور بود.

وی ضمن تاکید بر لزوم احترام به قوانین و مقررات کشور عراق گفت: هم بخش‌های خدماتی و هم عموم زائرین باید به قوانین داخلی کشور عراق احترام بگذارند تا خدای ناکرده مشکلی برای زائرین عزیز پیش نیاید.

آسیب‌شناسی و ارزیابی برگزاری مراسم عظیم اربعین حسینی از موضوعات دیگری بود که وزیر کشور بر آن تاکید کرد و گفت: از فردای اتمام مراسم اربعین امسال، همه اعضای ستاد اربعین به صورت کلی و مجزا باید به ارزیابی عملکرد دستگاههای متبوع بپردازند؛ نقاط ضعف و قوت باید احصا شود تا هر سال شاهد پیشرفت در روند برگزاری مراسم اربعین باشیم.

در این جلسه علی اکبر پورجمشیدیان نیز ضمن ارائه گزارشی از خدمات انجام‌شده برای زائران گفت: این قرارگاه از پنجم ماه صفر با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف تشکیل شد؛ کمیته‌های هجدهگانه در این قرارگاه حاضر بودند و تمام تلاش خود را در جهت حل فوری مسائل و مشکلات به کار گرفته اند؛ هدف ما هموار شدن سفری آسان، ارزان و ایمن برای زوار عزیز بود که خوشبختانه تا اندازه زیادی این امر محقق شده است.

وی افزود: سیاست دولت و ستاد اربعین این بود که کار در کشور عراق به دولت و ملت این کشور سپرده شود و تلاش کردیم با هماهنگی بیشتر کمترین دخالت را داشته باشیم.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از کاهش تلفات و حوادث جاده‌ای خبر داد و افزود: از همه کمیته‌های این ستاد، رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی موثر، استانداری‌ها و ماموران گذرگاه‌های مرزی و همه کسانی که در برگزاری این مراسم عظیم شرکت داشتند صمیمانه قدردانی و تشکر می‌کنم.

در این جلسه نمایندگان سازمانها و دستگاه‌ها و همچنین برخی از کمیته‌ها آخرین گزارش‌های خود را از روند خدمت‌رسانی به زائرین اربعین در حضور وزیر کشور بیان کردند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.