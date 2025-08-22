مهاجرت از جمله دلایل افزایش قیمت ارز است!

رحیم زارع در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که در دوران جنگ تحمیلی دوازده روزه قیمت‌ها مخصوصا قیمت ارز کنترل شد اما چرا بعد از توقف آتش شاهد افزایش قیمت ارز بودیم گفت: در افزایش قیمت دلار مولفه‌هایی وجود دارد؛ برخی از این مولفه‌ها متغییرهای داخلی و برخی هم خارجی و خارج از اراده و تصمیم‌گیری ما است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این که به اعتقاد من همیشه شرایط عرضه و تقاضا را مشخص می‌کند، عنوان کرد: در دوران جنگ دوازده روزه تحمیلی تقاضا برای ارز کمتر شده بود زیرا مسافرتی وجود نداشت. پروازهای خارجی کنسل شده بودند و در آن دوران نظارت دولت خوب بود و به موقع هم ارز مداخله‌ای را وارد بازار کرد. بعد از آن دوازده روز به نظرم نظارت کمتر شده است و ارز مداخله‌ای هم که برای گرفتن نوسانات بازار عرضه می‌شود، کمتر توزیع شد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر شایعاتی مطرح می‌شود که بر افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نیست، مانند جنگ دیگری که بین ایران و آمریکا و اسرائیل رخ می‌دهد، اینکه می‌گویند تحریم‌ها بیشتر می‌شود، از همین رو یک مقداری تقاضا بیشتر شده است.

زارع خاطرنشان کرد: اگر بر اساس واقعیت هم نگاه کنیم برخی از ایرانیان خانه‌های خودشان را برای فروش گذاشتند و به دنبال مهاجرت به دلیل شرایطی که وجود دارد هستند و این هم یکی از متغییرهای است که بر افزایش قیمت ارز اثر گذاشته است. حالا نمی‌دانم خبری که منتشر شد درست بود یا خیر؛ اما گفته شد ظرف ۴۸ ساعت ۲۴۰ هزار واحد در تهران برای فروش گذاشته شده که این نگران‌کننده هم هست و یکی از متغییرهای است که سهم بسیار بالایی در افزایش قیمت دلار دارد .

وی درباره این‌که آیا مطرح شدن موضوع فعال‌سازی مکانیزم ماشه هم روی افزایش قیمت ارز تاثیرگذار است، گفت: اسنپ بک یکی از دلایلی است که گفته می‌شود درصورت فعال‌سازی آن تحریم‌ها شدیدتر می‌شود. در افزایش قیمت‌ها اصل همین تحریم‌ها هستند که با مکانیزم ماشه به همان حالت اولیه بازمی‌گردد و در بسیاری از جاها از جمله فروش نفت و بحث واردات و سویفت تاثیر می‌گذارد البته دولت فعلی تا الان کنترلش بر افزایش قیمت‌ها خوب بوده است.

این نماینده مجلس یادآور شد: از سال ۹۹ تا ۱۴۰۳ ارز دولتی تقریبا ۳.۵ برابر شده است اما طلا ۵ الی ۶ برابر شده است که این جای نگرانی دارد و نظارت داخلی باید تقویت شود.

وی درباره حذف ۴ صفر از پول ملی اظهار داشت: حذف ۴ صفر در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است، این کار مبادلات اقتصادی و معاملات مردم را تسهیل می‌کند اما برای اینکه مجبور نشویم در سال‌های بعد دوباره حذف ۴ صفر را انتخاب کنیم باید نرخ تورم را مهار کنیم این را باید در دستور کار دهیم اما در مجموع این مصوبه فعلا در کمیسیون اقتصادی رأی آورده و باید در صحن بررسی شود.

زارع با اشاره به اینکه حذف صفر از پول ملی کمکی به کنترل تورم نمی‌کند، گفت: این کار فقط به ساده‌سازی مسائل اقتصادی و معاملات مردم و عملیات حسابداری کمک می‌کند اما در بلندمدت در کنار این اقدام مهار تورم مهم است.

انتهای پیام/