بازدید مشاور رئیس سازمان بازرسی از خدمات رسانی به زائران اربعین درفرودگاه امام خمینی

به گزارش ایلنا، علی بیات مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور به همراه معاون بازرسی امور راه و شهرسازی، در راستای صیانت از حقوق عامه و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ایام اربعین، از فرودگاه امام خمینی (ره) بازدید کردند.

در این بازدید که با همراهی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) انجام شد، تیم بازرسی ضمن حضور در برج مراقبت پرواز و دریافت اطلاعات مربوط به پرواز‌های ورودی و خروجی عتبات، با مراجعه به ترمینال سلام، روند خدمات‌رسانی بخش‌های مختلف از جمله موکب‌ها، گذرنامه و دستگاه‌های خودپرداز ویژه ارز اربعین را از نزدیک بررسی کردند.

در جریان این بازدید، گفت‌و‌گو‌های چهره‌به‌چهره با زائران و استماع مشکلات آنان صورت گرفت و تذکرات لازم برای رفع نارسایی‌ها به مسئولان امر ارائه شد.

کمبود بلیت و شیوه عرضه آن توسط شرکت‌های هواپیمایی و سایت‌های فروش، از جمله مهم‌ترین گلایه‌های زائران بود که به موضوعات رسیدگی شد.

همچنین تأخیر برخی پروازها، نارضایتی مسافران را به دنبال داشت که با پیگیری نماینده سازمان بازرسی مستقر در فرودگاه، به ایرلاین‌ها و سازمان هواپیمایی کشوری تذکرات لازم داده شد.

در پایان این بازدید، با توجه به عملکرد رضایت‌بخش مسئولان مرتبط، از تلاش‌های آنان قدردانی شد.

انتهای پیام/