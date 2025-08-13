حمایت ۱۲۹ عضو کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک از ایران
اعضای کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک بر حق مشروع دولتهای عضو برای استفاده صلحآمیز از عوامل بیولوژیکی، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه مراکز و اماکن بیولوژیک صلحآمیز «اعضای کنوانسیون» را محکوم کردند.
به گزارش ایلنا، در پی حملات تجاوزکارانهی رژیم صهیونیستی به برخی از مراکز تولید دارو و واکسن جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۹ عضو کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک (BWC)، با صدور بیانیهای مشترک، با تأکید بر حق مشروع دولتهای عضو برای استفاده صلحآمیز از عوامل بیولوژیکی از جمله برای تولید دارو و واکسن، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه مراکز و اماکن بیولوژیک صلحآمیز «اعضای کنوانسیون» را محکوم کردند.
اعضای کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک در بیانیه خود که در جریان نشست گروهکاری تقویت این کنوانسیون در ژنو، همچنین تحریمها و اقدامات قهری یکجانبه علیه برخی اعضا از جمله فلسطین را بیانگر بیاعتنایی به حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر دانستند که مانع دسترسی آنها به دارو، تجهیزات و خدمات پزشکی شده است.
اعضای کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک، پایان یافتن تحریمها و اقدامات قهری یکجانبه را خواستار شدند.
کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک، یک معاهده چندجانبه بینالمللی است که سال ۱۹۷۲ برای جلوگیری از گسترش، تولید و انباشت سلاحهای بیولوژیکی و سمّی تصویب و از سال ۱۹۷۵ لازمالاجرا شد. این کنوانسیون نخستین معاهده چندجانبه خلع سلاحی است که یک دسته کامل از سلاحهای کشتار جمعی را بهطور کامل ممنوع کرده است.
رژیم صهیونیستی عضو هیچ یک از کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی ناظر بر تسلیحات کشتارجمعی نیست و به تولید و ذخیرهسازی انواع تسلیحات کشتارجمعی مانند تسلیحات بیولوژیک، شیمیایی و هستهای ادامه میدهد.