خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمایت ۱۲۹ عضو کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک از ایران

حمایت ۱۲۹ عضو کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک از ایران
کد خبر : 1673431
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک بر حق مشروع دولت‌های عضو برای استفاده صلح‌آمیز از عوامل بیولوژیکی، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه مراکز و اماکن بیولوژیک صلح‌آمیز «اعضای کنوانسیون» را محکوم کردند.

به گزارش ایلنا،  در پی حملات تجاوزکارانه‌ی رژیم صهیونیستی به برخی از مراکز تولید دارو و واکسن جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۹ عضو کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک (BWC)، با صدور بیانیه‌ای مشترک، با تأکید بر حق مشروع دولت‌های عضو برای استفاده صلح‌آمیز از عوامل بیولوژیکی از جمله برای تولید دارو و واکسن، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه مراکز و اماکن بیولوژیک صلح‌آمیز «اعضای کنوانسیون» را محکوم کردند.

اعضای کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک در بیانیه خود که در جریان نشست گروه‌کاری تقویت این کنوانسیون در ژنو، همچنین تحریم‌ها و اقدامات قهری یکجانبه علیه برخی اعضا از جمله فلسطین را بیانگر بی‌اعتنایی به حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر دانستند که مانع دسترسی آنها به دارو، تجهیزات و خدمات پزشکی شده است.

اعضای کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک، پایان یافتن تحریم‌ها و اقدامات قهری یکجانبه را خواستار شدند.

کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک، یک معاهده چندجانبه بین‌المللی است که سال ۱۹۷۲ برای جلوگیری از گسترش، تولید و انباشت سلاح‌های بیولوژیکی و سمّی تصویب و از سال ۱۹۷۵ لازم‌الاجرا شد. این کنوانسیون نخستین معاهده چندجانبه خلع سلاحی است که یک دسته کامل از سلاح‌های کشتار جمعی را به‌طور کامل ممنوع کرده است.

رژیم صهیونیستی عضو هیچ یک از کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی ناظر بر تسلیحات کشتارجمعی نیست و به تولید و ذخیره‌سازی انواع تسلیحات کشتارجمعی مانند تسلیحات بیولوژیک، شیمیایی و هسته‌ای ادامه می‌دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور