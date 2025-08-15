در بحث تعطیلات تصمیماتی گرفته شود که مورد قبول اکثریت مردم باشد

احمد بیگدلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات سخنگوی دولت درباره درخواست بخش خصوصی برای تعطیلی روزهای شنبه در پاسخ به اینکه آیا ممکن است روزهای تعطیلات تغییر کند یا همان پنجشنبه‌ها باقی خواهند ماند، گفت: در لایحه‌ای که در مجلس قبلی داده شد، بحث تعطیلی شنبه‌ها مطرح بود و بحث تعطیلی پنجشنبه‌ها نبود اما به دلیل ایراد شرعی شورای نگهبان نسبت به تعطیلی شنبه‌ها، این موضوع کنسل شد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: همان‌طور که می‌دانید، ایرادات قانونی و مسائل دیگر ممکن است حل شوند، اما زمانی که ایراد شرعی گرفته شود برای رفعش نیاز به جلب نظر فقها دارد تا مشکل برطرف شود.

وی ادامه داد: باتوجه به ایردات شورای نگهبان بحث تعطیلی شنبه‌ها کنسل شد و بحث تعطیلی پنجشنبه‌ها باقی ماند. البته ما در کمیسیون تمایل داشتیم این موضوع به دولت سپرده شود تا تصمیم‌گیری کنند که آیا پنجشنبه را تعطیل کنند یا شنبه‌ها را که در نهایت هم که تا الان مانده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت بر این موضوع تأکید دارد که ساعات کاری نباید کمتر از ۴۴ ساعت باشد ولی مجلس بر مصوبه خودش اصرار دارد که فعلا همین طور موضوع باقی مانده است. البته نظر بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و حتی بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی که مراودات مالی با دنیا دارند بر این است که تعطیلی شنبه‌ها ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: اکثر کشورها، چه مسلمان و چه غیرمسلمان، شنبه و یکشنبه را تعطیل می‌کنند و تعداد کشورهایی که روزهای پنجشنبه و جمعه را تعطیل می‌کنند، بسیار کم است. توجه کنید مراودات مالی در روزهای شنبه و یکشنبه در کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی تعطیل است و بخش خصوصی هم از همین باب تعطیلی در روزهای شنبه را عنوان می ‌کند چون تمایل دارد که این مراودات بیشتر شود تا بتوانند راحت‌تر با بانک‌ها و بخش‌های خصوصی دیگر کشورها ارتباط برقرار کنند. به همین دلیل، اصرار دارند که اگر شنبه تعطیل باشد، این مراودات مالی به‌ راحتی و با اطمینان بیشتری انجام می‌شود.

بیگدلی ادامه داد: از طرف دیگر می‌گویند اگر پنجشنبه‌ها هم تعطیل شود، چون آن‌ها روزهای پنجشنبه و جمعه هستند ما یک روز به تعطیلاتِ مراودات مالی بین کشوری اضافه می‌کنیم. البته در قانونی که برای تعطیلی پنجشنبه‌ها مطرح شده بود، بخش خصوصی در نظر گرفته نشده و بسیاری از مسائل عملیاتی مستثنی شده‌اند اما کسانی که تجارت و کارهای بازرگانی می‌‌کنند و با دنیا مراوده دارند تمایل دارند که شنبه ها تعطیل باشد.

وی درباره این‌که در بحث ناترازی‌ها سخنگوی دولت عنوان کرده که برای تعطیلات در روز شنبه استانداران می‌توانند تصمیم بگیرند، گفت: روزها در بحث ناترازی آنچنان که باید مطرح نیست باید یک دلیل درست داشته که مثلا چه روزی برای تعطیلی در بحث ناترازی بهتر است. در این خصوص باید مثلا گفته شود دلیل قانع‌کننده برای تعطیلی شنبه این است که بار انرژی به‌طور ناگهانی از جمعه به شنبه افزایش پیدا می‌کند. و اِلا مثلا تعطیل کردن شنبه یا پنجشنبه چه فرقی دارد؟ ما باید تصمیماتی بگیریم که در مملکت مورد قبول اکثریت جامعه و مردم قرار گیرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی یادآور شد: اگر تعطیلی پنجشنبه‌ها نیز به همان میزان در بحث ناترازی انرژی تأثیرگذار است که شنبه را می‌خواهیم تعطیل کنیم، بهتر است پنجشنبه‌ها که ادارات نصف روز هستند تعطیل شود، اگر واقعاً بحث ناترازی انرژی الزام برتعطیلی شنبه‌ها را داشته باشد که بگویند حتما شنبه تعطیل باشد می‌توانند وسط هفته را هم تعطیل کنند اگر فقط بحث ناترازی انرژی است فرقی به آن صورت در روز آن ندارد، می‌توانند دوشنبه یا سه‌شنبه را تعطیل کنند. حرفم این است که در نهایت، باید تصمیماتی اتخاذ شود که مورد پذیرش اکثریت جامعه قرار گیرد.

