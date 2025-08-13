پزشکیان:
دولت با همراهی مردم سختترین موانع را از پیش رو برخواهد داشت
رئیسجمهوری، بهرهبرداری از ۱۳۰ مگاوات برق نیروگاه خورشیدی و کلنگزنی نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت ۲۹۵ مگاوات را از گامهای اولیه برای رفع ناترازی دانست.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«بهرهبرداری از ۱۳۰ مگاوات برق نیروگاه خورشیدی و کلنگزنی نیروگاههای
خورشیدی با ظرفیت ۲۹۵ مگاوات به همت سرمایهگذاران بخش خصوصی گامهای اولیه برای رفع ناترازی است. دولت با همراهی مردم سختترین موانع را نیز از پیش رو برخواهد داشت.»