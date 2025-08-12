به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان صبح امروز - سه‌شنبه ۲۱ مرداد - با حضور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت در جلسه معاونین، مدیران و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، با موضوع «بسته خدمات پزشکی خانواده و نظام ارجاع»، گفت: در گام اول باید سرانه اعتباری و کل اعتبار سلامت در استان، شهر و شهرستان مشخص شود تا روشن گردد چه میزان از این اعتبارات سهم دارو، سهم نیروی انسانی و سهم سطح دو است و تخصیص اعتبار، با شناسایی منابع، انجام گیرد.

پزشکیان افزود: شناسایی سهم هر استان و شهر کمک می‌کند، مشخص شود هر شهر چه میزان اعتبار دارد و برای تخصیص اعتبار به شهری دیگر از اعتبار استان دیگر کاسته نشود، زیرا چنین اقدامی به معنای عدالت و اجرای عدالت نیست. باید تعیین گردد که کل بسته و خدمات به چه شکل و با چه روشی به همه مردم به‌صورت یکسان ارائه شود.

پزشکیان با تأکید بر ظرفیت‌های موجود در نظام سلامت گفت: این توانمندی در جامعه پزشکی وجود دارد که از حلقه‌های محدود درمانی و چارچوب‌های سنتی بیرون بیایند و با دریایی از نوآوری و خلاقیت روبه‌رو شوند. پزشکان می‌توانند با رعایت چهار اصل عدالت، مشارکت مردمی، روابط بین‌بخشی و استفاده از تکنولوژی مناسب، به مشکلات مردم فکر و آنها را حل کنند.

رئیس جمهور ادامه داد: امروز رؤسای دانشگاه‌ها و پزشکان مراکز درمانی می‌توانند به‌صورت مستقل این مسیر را آغاز کنند. زمانی که در دانشگاه تبریز بودم، تصمیم گرفتم پروژه «چتر» را اجرا کنم؛ طرحی که از سوی وزارت بهداشت و با اعتبار سازمان بهداشت جهانی فقط به سه استان تخصیص داده شده بود. با وجود آنکه ما در این فهرست قرار نداشتیم، خودمان توانستیم آن را اجرا کنیم. این استعداد و توانمندی در پزشکان وجود دارد که از قالب‌های محدود خارج شوند و نجات‌بخش محله، جامعه و منطقه خود باشند.

پزشکیان در جمع‌بندی سخنان خود با تاکید مجدد بر ۴ اصل عدالت، مشارکت مردمی، روابط بین‌بخشی و تکنولوژی مناسب تصریح کرد: هر کسی در هر جایی این چهار اصل را رعایت کند، می‌تواند کار کند، تغییر ایجاد کند و پیشرفت داشته باشد، بدون آنکه منتظر دولت بماند.

رئیس جمهور ضمن تشکر از گزارش‌های رؤسای دانشگاه‌ها در شهرستان‌ها تأکید کرد که جامعیت این اقدامات باید گسترش یابد و دغدغه‌های مردم جمع‌آوری شود.

پزشکیان با تاکید بر اینکه ارتباط بین‌بخشی باید افزایش یابد و درآمدها و هزینه‌ها متناسب شود، اظهار داشت: با ایجاد و رعایت شاخص‌های SDH (شاخص‌های تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت) و همراهی پزشکان می‌توان مشکلات مردم را حل کرد و در کشور تغییرات اساسی به وجود آورد.

پیش از سخنان رئیس جمهور، دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به ضرورت اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع گفت: این طرح ۲ هدف عمده را دنبال می‌کند؛ نخست آنکه برای افرادی که در نظام سلامت دچار سردرگمی و بی‌پشتوانگی هستند، مسیری مشخص برای دریافت خدمات پیشگیری، درمان و پس از درمان ایجاد شود.

ظفرقندی افزود: هدف دوم این است که هزینه‌های سلامت اثربخش شود و با جلوگیری از مخارج غیرضروری، منابع بر اساس راهنمایی‌های بالینی و پروتکل‌های مصوب هدایت شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عدالت در سلامت را یکی از ارکان اصلی اجرای طرح پزشک خانواده عنوان کرد و گفت: باید از تحمیل هزینه‌های اضافی در حوزه‌هایی مانند آزمایشگاه، تصویربرداری و نسخه‌نویسی چندباره جلوگیری شود.

ظفرقندی افزود: اجرای این طرح از روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر آغاز می‌شود و با توجه به منابع و میزان آمادگی استان‌ها به‌تدریج گسترش خواهد یافت.

وزیر بهداشت با تأکید بر توجه به شاخص‌های تعیین‌کننده اجتماعی سلامت خاطرنشان کرد: ارتقای سواد سلامت و خودمراقبتی باید در اولویت باشد و این هدف با همکاری دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، آموزش و پرورش و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین محقق می‌شود.

