امنیت پایدار منطقه، با توافق امنیتی ایران و عراق
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق، در واقع بستر یک امنیت پایدار برای هر دو کشور را فراهم میکند. مکانیزمی نیز برای نظارت بر اجرای آن در نظر گرفته شده که انشاالله به پایداری امنیتی بین دو کشور کمک خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی که به عراق سفر کرده است در گفتوگویی به نزدیکیهای عمیق ایران و عراق اشاره کرد و حضور پرشور زائران در مراسم اربعین را نمادی از پیوند ناگسستنی دو ملت دانست.
وی تأکید کرد: باید بستر همکاریهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میان دو کشور بیش از پیش فراهم شود که اساس آن، ایجاد امنیت پایدار است.
لاریجانی در ادامه افزود: توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق، در واقع بستر یک امنیت پایدار برای هر دو کشور را فراهم میکند. امیدواریم این توافقنامه به طور کامل محقق شود و دستگاههای امنیتی مختلف آن را پیگیری کنند. همچنین، مکانیزمی برای نظارت بر اجرای آن در نظر گرفته شده که انشاالله به پایداری امنیتی بین دو کشور کمک خواهد کرد.
وی همچنین به مذاکرات صورت گرفته درخصوص همکاریهای اقتصادی و ایجاد کریدورهای مشترک اشاره کرد که میتواند «آورده خوبی» برای هر دو کشور داشته باشد.
لاریجانی با ابراز خرسندی از اراده طرف عراقی برای احترام به امنیت پایدار ایران، گفت: در گفتوگوها احساس کردم این اراده در دوستان عراقی وجود دارد و ما نیز مصمم هستیم و توافق در این موضوع به رشد همکاریهایمان در بخشهای مختلف با عراق کمک شایانی خواهد کرد.
استقبال از گفتوگو با کشورهای منطقه و حمایت از جبهه مقاومت
دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از این گفتوگو به پیشنهاد برگزاری نشست مشترک با کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی اشاره کرد و گفت: وزیر خارجه عراق پیشنهادی مطرح کردند که پیش از این نیز مطرح بود؛ یعنی از بعد از پایان جنگ ایران و عراق چنین مکانیزمی مطرح شده بود که در آینده بتوانیم روی این موضوع کار کنیم.
وی درخصوص فعالیت جبهه مقاومت در منطقه نیز اظهار داشت: جبهه مقاومت بخشی از بطن مردم منطقه است و به دنبال منافع آنهاست. هر یک از این گروهها در کشور خود، یک سرمایه ملی محسوب میشوند و از درک خوبی از شرایط برخوردارند. آنها میدانند در هر مقطعی چه کاری باید انجام دهند. بنابراین، به اعتقاد من، همه همتها باید صرف حفظ این ظرفیت شود.
لاریجانی در پایان سفر خود به عراق، اعلام کرد که امروز تا عصر در بغداد خواهند بود و سپس سفرشان به سمت لبنان ادامه خواهد یافت.
دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز همچنین با حضور در مواکب خدماترسانی به زائران اربعین در شهر کاظمین از وضعیت خدمت رسانی در این مواکب به زائران بازدید کرد.