حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای:
رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه دستگاهی است که کوچکترین سیاهی و لکهای در آن برجسته میشود؛ مردم بیش از سایر دستگاههای حکومتی، از قوه قضاییه انتظار شفافیت و سلامت دارند.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، در نشست با مسئولان و کارکنان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در سراسر کشور که به صورت وبیناری به مناسبت سالروز تشکیل این مرکز برگزار شد، طی سخنانی ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: از اقدامات و مجاهدتهای همه جانبه و پرتلاش کلیهی مسئولان و دستاندرکاران مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در راستای صیانت و حفاظت از مجموعه قضایی و اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه توسط آنها برای جلوگیری از لغزش کارکنان، صمیمانه قدردانی دارم و بر ضرورت ادامه مجدانهتر و قویتر همین مسیر از سوی آنها تاکید میورزم.
رئیس عدلیه تاکید کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب مکرراً فرمودند، قوه قضاییه باید مأمن و ملجاء و مورد اعتمادِ همه مردم باشد و هر فردی در هر جایی احساس کرد که حقی از او ضایع شده است بتواند به قوه قضاییه مراجعه کند و استیفای حق کند.رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ارزش والای نهاد قضا در ذهن و ضمیر مردم جامعه گفت: قوه قضاییه دستگاهی است که کوچکترین سیاهی و لکهای در آن برجسته میشود؛ مردم بیش از سایر دستگاههای حکومتی، از قوه قضاییه انتظار شفافیت و سلامت دارند؛ چرا که این قوه قضاییه است که کجیها و اعوجاجات را اصلاح و مرمت میکند؛ این قوه قضاییه است که با فساد و مفسد به مقابله برمیخیزد؛ این قوه قضاییه است که برای مردم استیفای حق میکند؛ فلذا اگر دستگاه قضایی مورد آسیب و لطمه قرار گیرد و مَلکوک شود، سایر ساحتها و بخشهای اجتماعی نیز متحمل زیان و غَبن میشوند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: ما در قوه قضاییه باید هر چه میتوانیم تلاش و مجاهدت کنیم تا بیش از پیش مورد اعتماد و وثوق مردم باشیم؛ ما باید تدابیری اتخاذ کنیم و راهکارهایی در پیش گیریم که بیش از پیش بر اعتماد مردم نسبت به قوه قضاییه بیفزاییم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: قطعاً طی بیش از چهار دهه اخیر تلاشها و مجاهدتهای زیادی صورت گرفته که قوه قضاییه حقیقتاً ملجاء و مأمن و مُعتمد مردم باشد؛ اما باید این امر را تکمیل کرد و در این مسیر بر مجاهدت و سختکوشی خود بیفزاییم.
قاضیالقضات اعتماد و رضایت مردم نسبت به قوه قضاییه را امری بسیار حیاتی دانست و گفت: باید از خود بپرسیم که در مسیر جلب اعتماد مردم به قوه قضاییه، آیا همه اقدامات مقتضی، تاکنون انجام شده است؟ آیا راهی بوده که نرفته باشیم و تدبیری بوده که اتخاذ نکردهایم؟ آیا ما برای جلب اعتماد و رضایتمندی مردم به قوه قضاییه، نهایت تلاش و مجاهدت خود را کردهایم، اما موانعی بر سر راه بوده است؟ آیا توانستهایم این موانع را برای مردم تشریح و تبیین کنیم، به گونهای که مردم به این باور برسند که کوتاهی و قصور از ما نبوده است؟ اینها سؤالاتی است که همه ما مسئولان قضایی باید در باب آنها، تأمل کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای اظهار کرد: باید همه مردم از هر صنف و گروه و سلیقهای، این باور برایشان نهادینه شود که قوه قضاییه حقیقتاً ملجاء و مأمن آنهاست؛ برای تحقق صددرصدی این مهم، شاید لازم باشد ابتکارات و راهکارهایی نوآورانه را اتخاذ کنیم؛ برای نمونه، فردی را تصور کنید که حقیقتاً ذیحق است، اما ادلّه، برهان و مدرکی برای اثبات حقانیت خود ندارد و قاضی نیز اسنادی را در اختیار ندارد که بواسطه آن اسناد، نسبت به حقانیت آن فرد، عِلم آورد؛ در اینجا قطعاً رأی صادره برای آن فرد، مطلوب نیست و احتمالاً فردِ مزبور با نارضایتی و بیاعتمادی محکمه را ترک میکند؛ در اینجا باید راهکاری بیندیشیم و تدبیری اتخاذ کنیم و طرحی دراندازیم که حتی آن فرد نیز در نهایت رضایت و اعتماد، از محکمه خارج شود و چنانچه بار دیگر، خود را در قضیهای، ذیحق احساس کرد، مجدداً به عدلیه رجوع کند و اطمینان داشته باشد که حقش استیفا میشود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت مبارزه همهجانبه با فساد گفت: فساد یک مَرض مسری است؛ باید بیش از آنچه که تا امروز انجام دادهایم با فساد و مفسد و بالاخص ریشهها و گلوگاههای فساد مبارزه کنیم؛ در این مسیر نیز نیازمند اتخاذ برخی تدابیر و راهکارهای نوآورانه و علمیتر هستیم. باید مبارزه ما با فساد دربرگیرنده همه ساحتها و مصادیق فساد و فسادزا باشد؛ لکن چنانچه در وهله نخست، این مهم مقدور نبود، باید ابتدا به سراغ آن دسته از ساحتها و مصادیق فساد برویم که ریشهکن کردن آنها از اهمیت و بازدارندگی بیشتری برخوردار است و وقتی با آن فساد و مرتکبانش برخورد شود، حساب کار دست کسانی در بخشهای دیگر نیز میآید که چنانچه مرتکب فساد شوند، نقره داغ میشوند و با آنها در نهایت جدیت و بدون اغماض برخورد میشود.
رئیس دستگاه قضا گفت: برخی معتقدند باید با فساد و مفسد به صورت علنی و آشکار برخورد کرد و بازدارندگی در امر مبارزه با فساد، به این ترتیب حاصل میشود؛ در مقابل، عدهای معتقدند که همین مبارزهی علنی و آشکار با فساد و مُتفرعات آن، از جمله دمیدن بر شیپور فساد، خود امری است که سبب ازدیاد فساد و بیاعتمادی مردم میشود؛ دقیقاً همین نکته را چند روز پیش در جلسه با اصحاب رسانه، یک شخصیت رسانهای به من گفت. خُب ما باید چه کنیم و چه راهکاری اتخاذ کنیم که مبارزهمان با فساد و مفسد، هم بازدارنده، شرعی، قانونی و قاطع باشد و هم خالی از وجوه آسیبزا باشد؟ اینجا عرصهای است که نیاز به تدبر و تدبیر و اتخاذ راهکارهای نوآورانه دارد.
مبارزه با فساد درون قوهای با قدرت ادامه دارد
رئیس عدلیه بیان داشت: در مقاطعی در قوه قضاییه، استجازههایی اخذ شد و مقرراتی مصوب شد تا مبارزه با فساد و محاکم رسیدگی به فساد، علنی و قابل انتشار و شفاف باشند؛ بعدها بعضاً نسبت به خودِ آن شفافیت نیز اعتراضاتی صورت گرفت و اعلام شد که این شفافیت نه تنها بازدارنده نیست بلکه آسیبزا نیز میباشد.
قاضیالقضات گفت: اعتقاد من آن است و بارها تاکید کردهام که رویکرد حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه باید طبیبگونه و پیشگیرانه باشد؛ اعتقاد راسخ دارم اگر فردی لغزش کرد باید در همان گام نخست، دست او را گرفت، نه اینکه اجازه داد او در گامهای بعدی نیز بلغزد و سپس برای مچگیری به بالای سر او رفت؛ ما باید به فردی که لغزش کرده، فرصت جبران دهیم و زمینه را برای توبه و اصلاح او فراهم آوریم.
برای حفاظت و صیانت از افراد از راههای ناصحیح وارد نشویم
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای اظهار کرد: از کسانی که زمینههای لغزش فکری دارند نیز باید بسیار مراقبت کرد؛ بعضاً رگههایی از وجود لغزش فکری در یک فرد، سبب انحطاط او را فراهم میآورد.رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: هر فردی در هر جایگاهی لغزید و مرتکب خطا شد، ناگوار است، اما خطا و لغزش فردی که منصب بالاتری دارد ناگوارتر و سهمگینتر است؛ فلذا باید نسبت به مسئولان و مقامات نیز مراقبت و صیانت بیشتری داشت تا مبادا آنها بلغزند و خطا کنند؛ همچنین باید نهایت مراقبت و صیانت را از خودِ مجموعهها و نیروهای حفاظتی و اطلاعاتی داشته باشیم تا مبادا کوچکترین لکهای در صفحه سفید کاری آنها مشاهده شود.