روایتِ جنگ، دستکمی از واقعیت جنگ ندارد
معاونت امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه مجموعه دوزبانه برخی اسناد جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریـکا علیـه جمهوری اسلامی ایـران را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه از انتشار مجموعه دوزبانه برخی اسناد جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریـکا علیـه جمهوری اسلامی ایـران خبر داد.
غریب آبادی با اعلام این خبر، افزود: روایتِ جنگ، دستکمی از واقعیت جنگ ندارد. زخم جنگ به مرور التیام مییابد، اما روایت است که گواه تاریخ میماند و مستندی است بر مجاهدت و جانفشانیهایی که فرزندان این مرز و بوم برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور کردهاند. وزارت امور خارجه، همگام و به موازات بخشهای دفاعی کشور، تحت هدایت و و تدابیر داهیـانه رهبر معظم انقلاب، از نخستین ساعات آغاز تجاوز علیه خاک مقدس کشورمان، کارزاری تمامعیار را در عرصه بینالمللی در صیانت از حقانیت کشور در دفاع از خود و تبیینِ ضرورت تنبیه متجاوز آغاز نمود. رهاوردِ این کارزار، محکومیت گسترده رژیم صهونیستی و آمریـکا در مجامع بینالمللی، سازمانهای منطقهای، و تعداد زیادی از کشورهای جهان بود.
وی گفت: مجموعهای که به همت معاونت امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه به دو زبان فارسی و انگلیسی در قالب یک کتاب گردآوری شده است، شامل یادداشتهای دیپلماتیک، مکاتبات رسمیبا نهادهای بینالمللی، بیانیههای سازمانهای منطقهای و جهـانی، و مستندات و گزارشات حقوقی است که با دقت و جامعیت تهیه شده، و نه تنها سندی است تاریخی از مقاومت در برابر تجاوز، که آرشیوی است مستند از محکومیتهای جهانی علیه رژیم صهیونی و آمریکای تجاوزکار. تمامی اسناد این مجموعه، به عنوان اسناد رسمی سازمانهای بینالمللی، مشخصاً سازمان ملل متحـد، به ثبت رسیده، و بر ضرورت مقابله با سیاستهای دوگانه غرب در قبال تروریسم، تجاوز و نقض حقوق بینالملل تأکیـد دارند.
غریب آبادی تصریح کرد: این مجموعه، از منظر اسنادِ مرتبط با جنگ دارای جامعیت؛ از دیدگاه حقوقی واجد عمق و دقت؛ و به لحاظ تاریخی، حائز اهمیت است و میتواند به عنوان مرجعی معتبر برای پژوهشگران و حقوقدانان مورد استفاده قرار گیرد.
معاون وزیر امور خارجه همچنین اعلام کرد که شرح اهم اقدامات این وزارتخانه در حوزههای دوجانبه و رایزنیهای وزیر امور خارجه، در مجموعه جداگانه ای منتشر خواهد شد.