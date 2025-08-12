شناسایی سه ملک به ارزش ۷۸۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات مالباختگان کینگ مانی

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، در اجرای کد ۴۰۳۰۱ برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ قوه قضاییه، منویات ریاست قوه قضاییه و برنامه‌ریزی‌های عملیاتی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دویست و سی و هشتمین جلسه هیئت مستشاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران با حضور دادستان تهران و با هدف پیگیری مستمر، دقیق و تخصصی پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی برگزار شد.

در این جلسه، آخرین وضعیت چند پرونده مهم و کثیرالشاکی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (ویژه جرایم رایانه‌ای) مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس مصوبات جلسه:

۱. پرونده کثیرالشاکی با ۲۱ هزار شاکی: مقرر شد وصول نظریه کارشناسی به صورت ویژه از سوی بازپرس پرونده پیگیری و نسبت به صدور قرار نهایی پرونده با رعایت دقت و مقررات قانونی اقدام شود.

۲. پرونده کثیرالشاکی با ۲۹۲ شاکی: به دلیل عدم ارائه نظریه کارشناسی رسمی دادگستری با اطاله دادرسی مواجه شده بود که مقرر گردید موضوع به جد پیگیری و حداکثر تا نیمه اول شهریورماه، پرونده منتج به صدور قرار نهایی و تعیین تکلیف شکات شود.

۳. پرونده کثیرالشاکی با ۶ هزار شاکی: با پیگیری شخص دادستان تهران در جریان جلسه از ضابط پرونده، ضابط مکلف گردید ظرف پنج روز گردشکار نهایی را ارائه و بازپرس پرونده نیز با رعایت دقت و مقررات قانونی بلافاصله نسبت به اتخاذ تصمیم نهایی اقدام کند.

نتیجه پیگیری‌های مستمر پرونده‌ی کینگ مانی در این سلسله جلسات، منتج به شناسایی سه ملک به ارزش‌های تقریبی ۳۴۰ میلیارد تومان، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و حدود ۷ هزار میلیارد تومان شده است. در خصوص ملک نخست، تمامی تشریفات قانونی برگزاری مزایده و فروش انجام و ثمن حاصله میان شکات پرونده تقسیم شده است. دو ملک دیگر نیز در شرف برگزاری مزایده بوده و مقرر شده به محض وصول ثمن، مطالبات تمامی شکات پرداخت شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در این نشست با تأکید بر ضرورت تسریع در روند رسیدگی به این پرونده‌ها، هدف از برگزاری منظم جلسات هیئت مستشاری را صیانت از حقوق عامه، ارتقای اعتماد عمومی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی عنوان کرد.

هیئت مستشاری دادستانی تهران به ریاست دادستان عمومی و انقلاب تهران و با حضور معاونان دادستان و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها، به‌صورت منظم تشکیل جلسه داده و روند بررسی تخصصی پرونده‌ها را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌کند.

انتهای پیام/