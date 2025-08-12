جمعی از نامزدهای انتخابات کانون وکلا خواستار بازگشت به شیوه حضوری انتخابات شدند

به گزارش ایلنا، این بیانیه که به امضای ۶۲ نفر از نامزدها رسیده به این شرح است:

بسمه‌تعالی

*اعضای محترم هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز*

با سلام و احترام

ما، جمعی از نامزدهای انتخابات پیش‌روی کانون وکلای دادگستری مرکز، با احساس مسئولیت صنفی و دغدغه جدی نسبت به حفظ سلامت، شفافیت و اعتبار انتخابات، به استحضار می‌رسانیم:

با توجه به فقدان زیرساخت‌های فنی و اجرایی مطمئن برای برگزاری انتخابات آنلاین و در نظر داشتن آسیب‌های حیثیتی و اجرایی ناشی از تجربه پیشین، مخالفت خود را با برگزاری مجدد انتخابات به‌صورت آنلاین اعلام داشته و بر ضرورت انتخاب کل اعضای هیأت نظارت از میان وکلای باتجربه و مورد اعتماد صنف تأکید می‌نماییم.

از هیأت محترم مدیره انتظار می‌رود با تدبیر و دوراندیشی، از تصویب یا ادامه اجرای روند فعلی خودداری نموده و زمینه برگزاری انتخاباتی حضوری، شفاف و با نظارت کامل و قابل اعتماد را فراهم سازند.

در شرایطی که بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سامانه‌های انتخاباتی آنلاین و نگرانی از اختلالات فنی و سرعت پایین اینترنت کاملاً محسوس است، بازگشت به شیوه‌ حضوری و قابل راستی آزمایی، تصمیمی عقلانی، مسئولانه و در جهت صیانت از اعتبار نهاد وکالت خواهد بود.

انتهای پیام/