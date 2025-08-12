خبرگزاری کار ایران
در بیانیه‌ای؛

جمعی از نامزدهای انتخابات کانون وکلا خواستار بازگشت به شیوه حضوری انتخابات شدند

جمعی از نامزدهای انتخابات پیش‌روی کانون وکلای دادگستری مرکز با صدور بیانیه‌ای، مخالفت خود را با برگزاری انتخابات به‌صورت آنلاین اعلام کردند و خواستار بازگشت به شیوه حضوری شدند.

به گزارش ایلنا، این بیانیه که به امضای ۶۲ نفر از نامزدها رسیده به این شرح است:

بسمه‌تعالی

*اعضای محترم هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز*

با سلام و احترام

ما، جمعی از نامزدهای انتخابات پیش‌روی کانون وکلای دادگستری مرکز، با احساس مسئولیت صنفی و دغدغه جدی نسبت به حفظ سلامت، شفافیت و اعتبار انتخابات، به استحضار می‌رسانیم:

با توجه به فقدان زیرساخت‌های فنی و اجرایی مطمئن برای برگزاری انتخابات آنلاین و در نظر داشتن آسیب‌های حیثیتی و اجرایی ناشی از تجربه پیشین، مخالفت خود را با برگزاری مجدد انتخابات به‌صورت آنلاین اعلام داشته و بر ضرورت انتخاب کل اعضای هیأت نظارت از میان وکلای باتجربه و مورد اعتماد صنف تأکید می‌نماییم.

از هیأت محترم مدیره انتظار می‌رود با تدبیر و دوراندیشی، از تصویب یا ادامه اجرای روند فعلی خودداری نموده و زمینه برگزاری انتخاباتی حضوری، شفاف و با نظارت کامل و قابل اعتماد را فراهم سازند.

در شرایطی که بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سامانه‌های انتخاباتی آنلاین و نگرانی از اختلالات فنی و سرعت پایین اینترنت کاملاً محسوس است، بازگشت به شیوه‌ حضوری و قابل راستی آزمایی، تصمیمی عقلانی، مسئولانه و در جهت صیانت از اعتبار نهاد وکالت خواهد بود.

