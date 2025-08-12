رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه خبرداد:
سازش ۱۸ هزار پرونده طلاق با دریافت مشاوره/ارائه خدمات حقوقی و تخصصی رایگان به خبرنگاران
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه با اشاره به ارائه خدمات حقوقی و تخصصی رایگان به خبرنگاران از سوی این مرکز گفت: خبرنگاران حوزه حقوق و قضا که تحصیلات حقوقی دارند، میتوانند با اولویت و شرایط آسان پروانه مؤسسه حقوقی دریافت کنند. در تهران نیز این پروانه برای سه نفر با مدرک لیسانس حقوق صادر میشود.
به گزارش ایلنا، حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در جمع خبرنگاران با تبریک روز خبرنگار، با اشاره به نبود انجمن صنفی خبرنگاران، گفت: جای این انجمن خالی است و مشخص نیست چرا منحل شده، اما میتوانیم برای شکلگیری دوباره آن کمک ویژه کنیم. به گفته عبدلیانپور، ایجاد بانک اطلاعاتی خبرنگاران و استفاده از کارشناسان تخصصی برای حوزه خبر از پیشنهادهای خوبی است که تاکنون کمتر به آن توجه شده است.
او با اشاره به کمیته تخصصی کشوری کارشناسان حوزه رسانه مرکز وکلا گفت: این کمیته تنها یک عضو دارد و استقبال کمی از آن شده است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم صلاحیت های جدیدی تعریف کنیم تا رشته کارشناسی رسمی رسانه گسترش پیدا کند و علاقهمندان بیشتری جذب شوند.
عبدلیانپور از ارائه خدمات حقوقی و تخصصی رایگان خبر داد و افزود: سال گذشته این خدمات بیشتر در حوزه تخصصی بود اما در حوزه عمومی نیز خدمات ارائه خواهد شد.
وی افزود: امسال قصد داریم فراخوان خبرهای حقوقی برتر را برگزار و کتابچهای از برترین خبرهای حقوقی تهیه کنیم. همچنین برای خبرنگارانی مه کارآموز وکالت یا کارشناسی مرکز هستند معافیتهایی در نظر گرفته میشود تا به واسطه کسوت خبرنگاری بخشی از فعالیتهای کارآموزی آنهامشمول این معافیت شود.
وی از صدور پروانه مؤسسات کارشناسی بهعنوان اقدامی نو یاد کرد و گفت: این موضوع بهزودی اعلام خواهد شد و در چارچوب سند تحول قضایی انجام میشود. همچنین برگزاری آزمونهای مشاور خانواده و تلاش برای صلح و سازش در پروندههای طلاق از دیگر اقدامات مرکز است.
عبدلیان پور در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: تلاش برای صلح و سازش در پروندههای طلاق از دیگر اقدامات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است و امسال پس از مدتها آزمون جذب مشاوران خانواده برگزار میشود.
وی افزود: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در راستای اجرای بند (ب) ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۵ و ۶ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ معاون اول قوه قضاییه؛ در نظر دارد نسبت به جذب افراد واجد شرایط مندرج در این آگهی از طریق برگزاری آزمون جهت اعطای پروانه مشاوره خانواده در رشتههای امتحانی مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی و مددکاری اجتماعی در سراسر کشور اقدام کند.
عبدلیان پور با اشاره به تمدید مهلت ثبت نام در این آزمون تا ۲۸ مرداد، گفت: کارت شرکت در آزمون از روز سهشنبه ۱۵ مهر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش قرار خواهد گرفت و زمان برگزاری آزمون ۱۸ مهرماه با توجه به آمار شرکتکنندگان حسب مورد در شهر تهران و برخی از مراکز استانها برگزار میشود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به برگزاری آزمون مشاوران خانواده در مهر امسال، گفت: پرونده ۱۸ هزار خانواده در شرف طلاق با دریافت مشاوره تخصصی به صلح و سازش ختم شد و به خانواده بازگشتند.