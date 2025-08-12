واکنش عراقچی به ترور خبرنگاران فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی در واکنش به ترور خبرنگاران فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی، در شبکه ایکس نوشت: اسرائیل چندین روزنامه‌نگار برجسته و معتبر فلسطینی را به‌صورت هدفمند ترور کرده است. آیا این نشانه قدرت است؟ یا نشانه وحشت رژیمی منزوی و منفور در سطح جهانی که در سراشیبی سقوط قرار دارد؟