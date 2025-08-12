واکنش عراقچی به ترور خبرنگاران فلسطینی
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به ترور خبرنگاران فلسطینی نوشت: این اقدام نشانه وحشت رژیمی منزوی و منفور در سطح جهانی است که در سراشیبی سقوط قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی در واکنش به ترور خبرنگاران فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی، در شبکه ایکس نوشت: اسرائیل چندین روزنامهنگار برجسته و معتبر فلسطینی را بهصورت هدفمند ترور کرده است. آیا این نشانه قدرت است؟ یا نشانه وحشت رژیمی منزوی و منفور در سطح جهانی که در سراشیبی سقوط قرار دارد؟
وی افزود: وقتی همه این فجایع به پایان برسد، جهانیان همدستی دولتهای غربی را به آنها یادآوری خواهند کرد؛ سکوت شرم آور آنها گوشخراش است.