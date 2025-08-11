خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رایزنی لاریجانی با فؤاد حسین درباره پروژه‌های ریلی ایران و عراق

رایزنی لاریجانی با فؤاد حسین درباره پروژه‌های ریلی ایران و عراق
کد خبر : 1672720
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در بغداد با وزیر خارجه عراق دیدار و درباره پروژه خط آهن شلمچه - بصره و امکان گسترش خط استراتژیک از خسروی به خانقین و بغداد رایزنی کرد.

به گزارش ایلنا، «فؤاد حسین» وزیر خارجه عراق، روز دوشنبه در بغداد میزبان «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود.

طبق بیانیه وزارت خارجه عراق، ۲ طرف در این دیدار ضمن بررسی روابط ۲ جانبه، به پروژه خط آهن شلمچه – بصره و موانع تکمیل آن، از جمله پاک‌سازی مین‌ها و سایر موانع، پرداختند و توافق کردند که نهادهای ذیربط برای یافتن راه‌حل‌های لازم اقدام کنند.

طرفین ایده گسترش خط استراتژیک از خسروی در ایران به خانقین و بغداد و اهمیت آغاز بررسی این پروژه، به‌ویژه در تقویت روابط اقتصادی، توسعه گردشگری مذهبی و امکان اتصال آن به پروژه جاده توسعه در آینده را بررسی کردند.

فؤاد حسین و لاریجانی در ادامه درباره تحولات منطقه، به‌ویژه وضعیت نوار غزه، خطر اشغال آن توسط رژیم صهیونیستی و تلاش‌ها برای کوچاندن ساکنانش به مصر و همچنین تهدیدهای ناشی از الحاق کرانه باختری و تأثیرات آن بر جهان عرب و ایران رایزنی کردند. تغییرات جاری در سوریه و پیامدهای آن بر ثبات منطقه نیز از دیگر محورهای گفت‌وگو بود.

دو طرف بر اهمیت ایجاد سازوکار مشترک همکاری امنیتی در سطح منطقه، بررسی طرح دبیرکل سازمان ملل در خصوص امنیت منطقه، و برگزاری نشست «۶+۲» (کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به‌همراه عراق و ایران) در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کردند.

در پایان این دیدار، لاریجانی از مواضع و تلاش‌های وزیر خارجه عراق در جریان جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران قدردانی کرد و سیاست متوازن بغداد در روابط بین‌المللی را ستود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور