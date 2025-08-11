طبق بیانیه وزارت خارجه عراق، ۲ طرف در این دیدار ضمن بررسی روابط ۲ جانبه، به پروژه خط آهن شلمچه – بصره و موانع تکمیل آن، از جمله پاک‌سازی مین‌ها و سایر موانع، پرداختند و توافق کردند که نهادهای ذیربط برای یافتن راه‌حل‌های لازم اقدام کنند.

طرفین ایده گسترش خط استراتژیک از خسروی در ایران به خانقین و بغداد و اهمیت آغاز بررسی این پروژه، به‌ویژه در تقویت روابط اقتصادی، توسعه گردشگری مذهبی و امکان اتصال آن به پروژه جاده توسعه در آینده را بررسی کردند.

فؤاد حسین و لاریجانی در ادامه درباره تحولات منطقه، به‌ویژه وضعیت نوار غزه، خطر اشغال آن توسط رژیم صهیونیستی و تلاش‌ها برای کوچاندن ساکنانش به مصر و همچنین تهدیدهای ناشی از الحاق کرانه باختری و تأثیرات آن بر جهان عرب و ایران رایزنی کردند. تغییرات جاری در سوریه و پیامدهای آن بر ثبات منطقه نیز از دیگر محورهای گفت‌وگو بود.

دو طرف بر اهمیت ایجاد سازوکار مشترک همکاری امنیتی در سطح منطقه، بررسی طرح دبیرکل سازمان ملل در خصوص امنیت منطقه، و برگزاری نشست «۶+۲» (کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به‌همراه عراق و ایران) در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کردند.

در پایان این دیدار، لاریجانی از مواضع و تلاش‌های وزیر خارجه عراق در جریان جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران قدردانی کرد و سیاست متوازن بغداد در روابط بین‌المللی را ستود.