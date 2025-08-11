توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام شد:
پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در تیرماه سال ۱۴۰۴
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در تیرماه سال ۱۴۰۴، بخش صنعت و معدن پرداخت.
به گزارش ایلنا،دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارش «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در تیرماه سال ۱۴۰۴، بخش صنعت و معدن» آورده است که در تیرماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۰/۸ و ۳/۳ درصدی را تجربه کردهاند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش ۳/۲و شاخص فروش افزایش ۴/۷ درصدی داشتهاند.
در این گزارش تصریح شده که در تیرماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش رشتهفعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۵/۸ و ۲۴ درصدی داشته است. همچنین شاخص تولید رشتهفعالیت شیمیایی بهجز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۲/۵ و شاخص فروش افزایش ناچیز ۰/۴ درصدی داشته است.
در این گزارش تصریح شده که در تیرماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکتهای صنعتی بورسی افزایش ۱/۱ درصدی داشته و رشد نقطهبهنقطه با کاهش ۱/۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۳۹/۷ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیتهای صنعتی بورسی در تیرماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۱/۶ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۳۲/۷ درصد افزایش را نشان میدهد.
در ادامه بخش یافتههای کلیدی هم بیان شده که طی تیرماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید بخش صنعت مبتنی بر شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۱۰/۸درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۳/۲ درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، تنها رشته فعالیتهای «دارو» و «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید تجربه کردهاند و رشتهفعالیتهای «تجهیزات برقی»، «محصولات فلزی بجز ماشینآلات و تجهیزات» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشتهاند.
در این گزارش بیان شده که همچنین، شاخص تولید شرکتهای معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۳/۳ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۶/۴ درصدی مواجه شده است.
در این گزارشآمده که گفتنی است؛ طی تیرماه سال ۱۴۰۴، شاخص فروش بخش صنعت مبتنی بر شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۳/۳ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۴/۷درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشته فعالیتهای «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر»، «دارو» و «سایر کانی غیر فلزی» بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش و رشتهفعالیتهای «تجهیزات برقی»، «خودرو و قطعات» و «فلزات پایه» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشتهاند.
در ادامه بیان شده که بر این اساس، شاخص فروش شرکتهای معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۳/۶ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۰/۸ درصدی مواجه شده است.
