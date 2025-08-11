نخست وزیر ارمنستان، پزشکیان را در جریان توافق واشنگتن قرار داد
نخستوزیر ارمنستان در گفتوگوی تلفنی با رئیسجمهوری کشورمان، وی را از نتایج مذاکرات اخیر ارمنستان و جمهوری آذربایجان در واشنگتن آگاه کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آرمن پرس، دفتر نخست وزیر ارمنستان در بیانیهای با اشاره به تماس تلفنی پاشینیان با پزشکیان اعلام کرد که نخست وزیر نتایج مذاکرات ۸ آگوست در واشنگتن دی سی را به رئیس جمهور ایران ارائه کرد و بر فرصتهایی که صلح برقرار شده بین ارمنستان و آذربایجان برای منطقه ایجاد میکند، تأکید کرد.
پاشینیان تأکید کرد که مسیرهای منطقهای در چارچوب اصول تمامیت ارضی، حاکمیت و صلاحیت کشورها و بر اساس عمل متقابل عمل خواهند کرد.
نخست وزیر ارمنستان از رئیس جمهور ایران به خاطر ارزیابیهای بیطرفانهاش در مورد توافقات واشنگتن تشکر کرد و بر اهمیت سفر قریبالوقوع رئیس جمهور ایران به ارمنستان تأکید نمود.