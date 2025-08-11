خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخست وزیر ارمنستان، پزشکیان را در جریان توافق واشنگتن قرار داد

نخست وزیر ارمنستان، پزشکیان را در جریان توافق واشنگتن قرار داد
کد خبر : 1672548
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر ارمنستان در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهوری کشورمان، وی را از نتایج مذاکرات اخیر ارمنستان و جمهوری آذربایجان در واشنگتن آگاه کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آرمن پرس، دفتر نخست وزیر ارمنستان در بیانیه‌ای با اشاره به تماس تلفنی پاشینیان با پزشکیان اعلام کرد که نخست وزیر نتایج مذاکرات ۸ آگوست در واشنگتن دی سی را به رئیس جمهور ایران ارائه کرد و بر فرصت‌هایی که صلح برقرار شده بین ارمنستان و آذربایجان برای منطقه ایجاد می‌کند، تأکید کرد.

پاشینیان تأکید کرد که مسیرهای منطقه‌ای در چارچوب اصول تمامیت ارضی، حاکمیت و صلاحیت کشورها و بر اساس عمل متقابل عمل خواهند کرد. 

نخست وزیر ارمنستان از رئیس جمهور ایران به خاطر ارزیابی‌های بی‌طرفانه‌اش در مورد توافقات واشنگتن تشکر کرد و بر اهمیت سفر قریب‌الوقوع رئیس جمهور ایران به ارمنستان تأکید نمود.بخشسیاست

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور