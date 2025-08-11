رئیس سازمان ثبت:
دشمن از رسانه و قدرت فراگیر و اثربخش آن ترس دارد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آیین تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: اهمیت و ارزش رسانه جمهوری اسلامی ایران به اندازه پایگاههای موشکی ما بود به همین دلیل مورد هدف قرار گرفت بنابراین دشمن از رسانه میترسد چرا که قدرت رسانه، نرم، فراگیر و اثربخش است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیین تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه و تقدیر از پیشکسوت رسانه قوه قضاییه آزاد ابراهیم زادگان امروز دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۴ با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جمعی از اصحاب رسانه و خانواده شهید نیما رجب پور برگزار شد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم ضمن تبریک روز خبرنگار به تمامی اهالی رسانه، اظهار کرد: حوزه خبر و رسانه بسیار گسترده است و افرادی که در این حوزه فعالیت دارند باید دارای تخصص، هوش و استعداد باشند تا خبر برای بیننده و شنونده جذاب باشد.
وی افزود: در حوزه خبر و رسانه در کنار هوش و ذکاوت باید افراد حتما دارای علم و دانش کافی نیز باشند تا خبرنگار با اشراف کامل موضوعات مدنظر جامعه را منعکس کند.
بابایی بیان کرد: دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه صدا و سیما و خبرنگاران را هدف قرار داد چرا که از آنها ترس دارد. جنگ رسانهای از سوی غرب و سردمداران غرب و آمریکا و اسرائیل آغاز شده است و خبرهای جعلی و کاذب را در راستای تهاجم رسانهای نشر میدهد تا مردم گمراه شوند و زمینه برای حمله و تهاجم فراهم شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حمله آمریکا و اسرائیل به صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران دو اثر مهم به همراه داشت اولا مردم متوجه شدند، چون اخبار منعکس شده از سوی صداوسیما به ضرر دشمن بود به همین دلیل مورد حمله قرار گرفت و ثانیا اهمیت رسانه مشخص شد یعنی اهمیت و ارزش رسانه جمهوری اسلامی ایران به اندازه پایگاههای موشکی ما بود به همین دلیل مورد هدف قرار گرفت. دشمن به گونهای حمله کرد تا به زودی قابل بازسازی نباشد بنابراین دشمن از رسانه میترسد چرا که قدرت رسانه، نرم، فراگیر و اثربخش است.
وی در ادامه به بیان چند پیشنهاد به رسانهها پرداخت و گفت: رسانه در همبستگی اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی نقش دارد و ارتباط حاکمیت و مردم را تقویت کرده است بنابراین، چون شغل خبرنگاری پرخطر و دارای استرس بسیار است باید جزو مشاغل سخت در نظر گرفته شود و این سختی را به صورت عینی در مناطق جنگی مشاهده میکنیم.
بابایی ادامه داد: باید به معیشت، ضعیت اقتصادی و رفاهی خبرنگاران توجه شود. در دانشگاهها در مقاطع تکمیلی ارشد و دکتری باید رشتههای مختلف و مرتبط با رسانه بیشتر گسترش داده شود و رشته رسانه میتواند بین رشتهای با سایر رشتهها باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر امروز در حوزه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مردم همراهی میکنند بخشی از آن مربوط به رسانه است.
وی با اشاره به پرونده زمینهای وقفی منطقه صوفیان در استان آذربایجان شرقی گفت: در صوفیان، زمینی به مساحت ۳۵ هزار هکتار (۳۵۰ میلیون متر مربع) وجود داشت که مردم سالها درگیر وضعیت حقوقی آن بودند. از سال ۱۳۱۱ تاکنون، موضوع مالکیت و وقف این اراضی محل اختلاف بود و چندین بار قوانین متناقض در این خصوص تصویب شد. در نهایت در دهه ۷۰ رای قطعی صادر شد و پرونده به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور رفت. مهرماه ۱۴۰۲، با دستور رئیس قوه قضاییه، بررسیهای لازم انجام و حکم به ابطال وقف و رفع مشکلات حقوقی مردم صادر شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد تاکید کرد: این تصمیم و اطلاعرسانی دقیق رسانهها، امید و رضایت مردم را به دنبال داشت و نشان داد شفافیت و اطلاعرسانی صحیح میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند.خبرنگاران با انعکاس این موضوع مهم، نقش مهمی در آگاهی بخشی و رفع نگرانیهای مردم ایفا کردند. خبرنگاران روایتگر واقعیت هستند.
آزاد ابراهیم زادگان مشاور رسانهای رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه در این مراسم اظهار کرد: مراحل تکوین موضوع رسانه را دائما مشاهده میکنیم و جدیداً در تمام جهان موضوع فلسفه رسانه در مقطع دکتری وارد دانشگاه شده است .به دلیل اینکه تعریف رسانه سخت و پیچیده شده در حال حاضر فلسفه برای کمک به تعریف آن ورود پیدا کرده است.
وی افزود: رسانه به جامعه روح میبخشد و آن را زنده نگه میدارد تا به سوی جلو پیش برود. در جنگ ۱۲ روزه ابعاد رسانه واضحتر روشن شد و مشاهده کردیم که جنگ رسانهای بزرگ رخ داد.
ابراهیم زادگان بیان کرد: اهالی رسانه همواره شاهد ارتباط موثر و سرعت فعالیت و اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین رسانهای بدون رئیس سازمان ثبت اسناد هستند حتی در نظرسنجیها این حوزه قوه قضاییه طی سه سال پی در پی در صدر ارزیابیهای عمومی قرار دارد، این نشان میدهد که سازمان ثبت از شکل فرسودهای که در افکار عمومی داشت در حال حاضر به یک پدیده جدید و بسیار تاثیرگذار در زندگی اجتماعی تبدیل شده است.
در پایان این مراسم از تلاش های آزاد ابراهیم زادگان رئیس سابق مرکز رسانه قوه قضاییه تقدیر به عمل آمد.